“Paisatges i racons de l’Anoia”, un valuós reportatge gràfic de Joan Sala i Joan Felip

La Aquests dies, a la Sala d’Exposicions de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, amb el reclam de: “Paisatges i racons de l’Anoia” s’exposen 43 fotografies emmarcades i 50 projectades en una pantalla, on hi ha representats els 33 municipis de la comarca; unes valuoses imatges que passaran a formar part de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. L’exposició, de mig format, i a mode de reportatge, contribueix de manera contextualitzada a fomentar i facilitat la investigació i / o la recuperació d’aquest notori material gràfic en tant que formidable document visual. Certament, aquest gruix d’instantànies es pot considerar un primer aparador fotogràfic de pobles de llarga història, amb les seves arquitectures tradicionals, paisatges agraris, ramaders i vitivinícoles; els pobles de la comarca de l’Anoia, amb el segell identitari de la seva capital, la ciutat d’Igualada.

Al seu torn, des de l’àmbit de la fotografia amateur, les fotografies d’aquests dos autors, més enllà de ser una àmplia col·lecció d’imatges de viva i pregona actualitat, presenten uns enfocs, enquadraments, perspectives, etc., que assoleixen un nivell de beutat realment categòric -dins de la renovació del llenguatge fotogràfic- amb l’ús de les noves tècniques digitals. Endemés, de forma potser inesperada, allunyats de l’esfera estrictament fotoperiodística, Sala i Felip han aconseguit de reunir en poc temps una bona pila d’imatges i fer-les públiques en una mostra que evidencia un seguiment profund de l’entorn paisatgístic i urbà més representatiu de la nostra comarca. Recorregut rere recorregut, visita rere visita, les dues càmeres han anat fent el paper de testimoni i notari dels diferents models urbanístics i perfils arquitectònics que certifiquen l’atresorat patrimoni de l’Anoia.

Enmig de la proliferació de fotografies que avui envaeixen la nostra mirada, una contemplació atenta i assossegada d’aquest meritori material exposat et convida a reconèixer com a admirables –i si es vol, idíl·lics- uns racons i paisatges que et suggereixen l’oblit de les estressants pressions del dia a dia. Cada fotografia et proposa la descoberta d’un indret inexcusable, esdevenint al seu torn una oportuna font de coneixement de la nostra història més propera. En suma, tota la col·lecció d’imatges, àdhuc les projectades són, al costat de les diferents manifestacions del paisatge, una il·lustració gràfica d’un caràcter local i comarcal propi, summament lligat al territori. A la majoria de les seqüències, gràcies a la resolució de la pròpia captura, et deixes captivar per aquella manera de ser d’una arquitectura popular tantes vegades harmoniosa amb l’entorn, ja sigui d’un poblet com de la mateixa ciutat d’Igualada.

Joan Sala i Vilaseca treballa a l’Ajuntament d’Igualada, al Departament de Cultura; paral·lelament, col·laborant amb diverses entitats de la ciutat. Grans passions seves són la família, la fotografia i viatjar. La fotografia l’acompanya des de ben jove, primer l’analògica i ara digital; i recentment ha estat mereixedor d’alguns significats premis a la xarxa social Instagram, on hi ha bona part de la seva obra com a: @joanserrallonga.

Joan Felip i Bergadà, després d’una vida laboral lliurada a les Arts Gràfiques; ha estat a partir de la jubilació que ha recuperat la seva afecció dels anys joves a la fotografia. Així, abans del boom de les xarxes socials, va formar part de la comunitat d’usuaris de la web Panoramio tot duent a terme trobades fotogràfiques per Casa Nostra, amb fotografies de gran reconeixement públic. Recentment, forma part d’Instagram, mostrant la seva actual galeria com a @joan_felip_bergada.

Precisament d’Instagram els ve la coneixença als dos Joans; i conjuntament van iniciar aquest itinerari per la comarca de l´Anoia, aconseguint un gruix fotogràfic que ha estat exposat per algunes poblacions anoienques, endemés de ser mostrat a ANOIA WORLD (@anoia_world), una galeria d’Instagram per ells creada.