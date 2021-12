Nou punts diferents per lliurar la carta als Reis d’Orient a Igualada

La comissió organitzadora de la Festa de Reis d’Igualada ha informat que, igual com ja es va fer l’any passat, els infants de la ciutat podran lliurar la carta als Reis d’Orient en nou punts diferents repartits per tota la ciutat. L’objectiu és evitar grans aglomeracions. Tradicionalment l’acte se celebrava l’1 de gener al Teatre de l’Ateneu, on es registraven llargues cues. Com a novetat, també hi ha l’arribada el Patge Faruk a la ciutat, el 28 de desembre, que es farà a la plaça de l’Ajuntament i no al poliesportiu de les Comes. D’altra banda, la comissió ha anunciat que els patges repartiran els regals per les cases la nit del 5 de gener després de participar a la cavalcada. Demanen a les famílies que els rebin amb la mascareta posada.

L’alcalde d’Igualada ja avançava a principis de desembre que la ciutat estava preparant una festa de Reis amb la “màxima normalitat possible” i assegurava que enguany, a diferència de l’any passat, es podria tornar a fer la cavalcada. La comissió organitzadora de la festa ha anunciat a través d’un comunicat que tots els actes de la festa han estat organitzats “d’acord a les darreres mesures de seguretat” i deixen clar que “tot estarà condicionat a les noves directives que publiqui el PROCICAT”.

Una de les novetats d’enguany és que l’arribada del Patge Faruk, el 28 de desembre, se celebrarà a la plaça de l’Ajuntament i no al poliesportiu de les Comes. El Patge farà una cavalcada per diferents carrers de la ciutat i a les vuit del vespre s’adreçarà als infants des del balcó de la casa consistorial. El següent acte de la Festa de Reis, l’entrega de les cartes, se celebrarà l’1 de gener en nou espais repartits per tota la ciutat. Es tracta d’un canvi que ja es va fer l’any passat per evitar grans aglomeracions.

Torna la Fira dels Reis

La Fira dels Reis d’Igualada, una de les més antigues de Catalunya, torna aquest any després de l’aturada del 2020 per la pandèmia. L’esdeveniment, que tindrà lloc el 6 de gener, de nou a dues del migdia al Passeig Verdaguer, comptarà amb més de 200 parades. S’hi podrà trobar el mercat ramader, exposicions de maquinària i productes per al sector agrícola. De fet, la Fira s’ha convertit en un referent entre pagesos i agricultors per abastir-se de planter.