L’arribada del Patge Faruk a Igualada es celebrarà a la Plaça de l’Ajuntament

La Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis d’Igualada ja té a punt la Festa de Reis 2021-2022. Tots els actes de la Festa han estat organitzats d’acord a les darreres mesures explicades pel Govern aquesta setmana. No obstant, avisen, tot estarà condicionat a les noves directives que pugui publicar el PROCICAT.

La manifestació festiva 2021-2022 es va encetar el passat divendres, dia 17 de desembre amb la presentació a l’Ajuntament de l’Auca de Reis d’aquesta any, obra dels autors Pere-Jaume Ferrer i Travesset (dibuixos) i Marta Segarra i Castro (rodolins). A part dels autors, a la presentació hi van ser presents l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i membres de la Comissió de Reis.

L’arribada del Patge Faruk

A fi de minimitzar el contacte i preservar la consecució de la Cavalcada, el Patge Faruk arribarà el dia 28 de desembre, a les 8 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament. A continuació, l’emissari de SS.MM. s’adreçarà a la mainada des del balcó de la casa consistorial.

Prèviament, el Patge Faruk farà un passejada pels carrers d’Igualada amb el següent recorregut: c/ de Gran Bretanya, av. dels Països Catalans, av. de Balmes, av. de Barcelona, c/ de Lleida, Passeig Verdaguer, nord i sud, Avinguda Montserrat, Avinguda Caresmar, c/ de la Soledat, c/ Sant Jordi, Rambla General Vives, Rambla Sant Isidre, Rambla Nova, c/ Sant Ferran, plaça Castells, c/ Sant Agustí, plaça de Sant Joan, c/ Sant Simplici, plaça de la Creu, passeig de les Cabres, c/ Concepció, plaça del Rei, c/ del Roser, c/ Santa Maria i plaça de l’Ajuntament.

Lliurament de cartes al Patge Faruk

Tal com es va fer l’any passat, el lliurament de cartes al Patge Faruk es farà en 9 indrets diferents repartits per la ciutat. Els punts de recollida estaran senyalitzats amb uns panells lluminosos, l’un amb forma del turbant del Patge Faruk, i l’altre amb la “F” del logotip d’aquest personatge. La llista de les ubicacions serà anunciada durant els pròxims dies a través de les xarxes, i també és podrà consultar al www.reisdigualada.cat.

L’horari de recollida s’iniciarà a 2/4 d’11 del matí i acabarà a les 2 de la tarda.

Arribada de SS.MM. els Reis Mags d’Orient a Igualada

El dia 5 de gener de 2022 SS.MM. els Reis Mags d’Orient arribaran a Igualada. La recepció i benvinguda als Reis per part de les autoritats locals serà a l’escola Mowgli. L’horari aproximat serà el següent: a 1/4 de 6 hi haurà concert de les bandes Unió Filharmònica d’Amposta, Banda de Música del Prat de Llobregat i Banda de Música d’Igualada; a 3/4 de 6 hi haurà els parlaments de les autoritats locals i convidades i de Ses Majestats.

Just abans que Ses Majestats comencin el seu itinerari es llençaran coets per anunciar l’inici de la cavalcada, i un cop finalitzada començarà el repartiment dels regals a les cases.

Des de la Comissió de Reis asseguren que tots els voluntaris participants a la Festa estan en possessió del certificat Covid digitat i que tots els patges de la Comissió de Reis d’Igualada van identificats amb una placa visible. A més, tots ells portaran mascareta tant a l’exterior com a l’interior de les llars.

Per altra banda, es recomana a les famílies que rebin als patges, que també portin mascareta i que no s’ofereixi ni menjar ni begudes als patges, per evitar així que s’hagin de treure/abaixar la mascareta, i que l’entrega dels regals a les cases es faci seguint tots els protocols dictaminats per les autoritats sanitàries: llocs ventilats, exteriors, mantenir les distàncies.

Missatges del Patge Faruk a Ràdio Igualada

El missatges del Patge Faruk a Ràdio Igualada seran els dies 30 i 31 de desembre de 2021, i 1,2,3,4 i 5 de gener de 2022 en els horaris següents: Dies 30 i 31 de desembre de 2021 i 2,3 i 4 de gener de 2022: a les 19:00 h, dia 1 de gener de 2022: a les 17:00 h, dia 5 de gener de 2022: A les 12:00 h

Com a novetat, a partir d’aquest any tot el procés de sol·licitud i pagament dels

missatges es realitzarà íntegrament a través d’internet, a l’adreça www.reisdigualada.cat.

Això sí, tots els missatges radiats en dies laborables s’hauran de demanar com a mínim 24 h abans de la seva emissió, i en el cas dels dies festius 2 dies abans.

Recepció de paquets

El lliurament de paquets per als reis serà durant els dies 2, 3 i 4 de gener de 2022, a l’avinguda Mestre Montaner, núm. 99 (edifici Ignasi Carner), de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit. Passada aquesta hora no serà possible admetre cap altre paquet.

Concurs Fotogràfic

Una altra novetat d’enguany és el concurs fotogràfic sobre la Festa de Reis organitzat

per l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Les bases de l’esmentat concurs es poder

trobar a la seva pàgina web afi-igualada.fotogenius.es