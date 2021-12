Castellolí aprova un pressupost d’1,3 milions d’euros per al 2022

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Castellolí celebrat el passat dimarts 21 de desembre, ha aprovat els pressupostos municipals per al 2022 amb un import que se situa prop dels 1,3 milions d’euros (1.279.600,54 €). El consistori castellolinenc ha congelat un any més les taxes i impostos municipals, que es mantindran amb els mateixos imports que aquest 2021, i manté les bonificacions per a l’ús d’energies verdes i la promoció de la sostenibilitat en la construcció i instal·lacions de sistemes d’energia renovables.

En el capítol d’inversions, al que s’hi destinaran un total de 281.285,76 €, la partida principal és per a la transformació de l’avinguda de la Unió en zona de vianants, projecte que s’executarà l’any vinent amb una inversió de més de 190.000 €. També destaquen els 15.000 € que es destinaran a millorar l’accés a l’església i 15.000 € més per dur a terme millores a la parada d’autobús; prop de 13.000 € per a la instal·lació d’un sistema de videoactes; més de 12.300 € en actuacions per fer front a l’emergència climàtica; i les partides de 10.000 € cadascuna per a l’adequació d’un gimnàs al local El Centre – proposta guanyadora dels pressupostos participatius d’aquest any-, per als pressupostos participatius del 2022 i per a la instal·lació d’un sonòmetre al municipi.

Pel que fa als ingressos, el consistori castellolinenc preveu per a l’any vinent recaptar uns 340.000 € a través d’impostos directes i indirectes; prop de 190.000 € de taxes, preus públics i altres ingressos; uns 470.000 de transferències corrents; i 274.000 € de transferències de capital, entre d’altres.

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, destaca que es tracta d’uns pressupostos “conservadors, ja que els hem ideat en base als ingressos que tenim confirmats per a l’any vinent, però és probable que en rebem d’altres gràcies a les subvencions que hem demanat aquest any i llavors afrontaríem moltes més inversions de les previstes”. El pressupost s’ha aprovat amb els 4 vots a favor del grup municipal del govern, Plataforma Units per Castellolí, i les 2 abstencions dels regidors a l’oposició, de Junts per Catalunya.

El Ple de desembre també ha servit per aprovar altres punts, com ara el manifest en defensa de la llengua catalana a les escoles i en contra de la imposició del 25% de les classes en castellà; l’aportació a la Mancomunitat de la Conca d’Òdena pel projecte de suport al comerç local; l’annex al conveni per al projecte d’estudi i implantació del pagament per generació de residus; l’execució de la garantia de la reforma dels vestidors; i el conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis de benestar social, entre d’altres.