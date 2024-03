“Nits de comèdia al Bruc” la nova proposta de l’Hotel per compartir i riure

‘Nits de comèdia al Bruc’ és la nova proposta de l’hotel, que inclou un sopar per a totes aquelles persones que el divendres 8 de març decideixin assistir-hi.

En aquesta nova etapa d’actualització i creixement, l’Hotel del Bruc ja ha acollit l’enregistrament de pel·lícules i sèries com ara Locomia o La Mesías, emprenent una dinàmica que vol entrar de dret en l’agenda dels que busquen entreteniment i cultura.

En aquesta ocasió i per només 29,90€, pots gaudir d’un sopar deliciós seguit del monòleg d’Àngel Miralles, que et farà petar de riure! Si no el coneixes, aquesta és la teva oportunitat. Ho està petant amb diverses posades en escena, i una d’elles és la de l’estimat Eugenio, entre altres personatges. Riure en bona companyia i gaudir d’un bon sopar és un gran pla per iniciar el mes de març, un pla perfecte per disfrutar amb amics, companys de feina o familiars. Si busques diversió i una esplèndida nit de comèdia, l’entrada amb consumició està disponible per 9,00€!

A més pots gaudir d’un descompte especial si ets lector de La Veu de l’Anoia amb el codi LAVEU.

No perdis la pista de l’Hotel del Bruc, que aquesta temporada es prepara per oferir-te música en diferents formats, activitats familiars i ser un referent gastronòmic cultural i d’oci.