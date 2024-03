Incendi al bosc de Montbui

El cos de Bombers de la Generalitat ha estat avisat avui a les 17:47 h que hi havia un incendi a la zona de boscos de Santa Margarida de Montbui, concretament a la zona de la Font Trobada.

Un total de quatre dotacions s’han dirigit al punt calent, i han aconseguit encerclar-lo i controlar-lo, tot i que encara hi estan treballant, per tant, per ara, no està extingit.

En un moment donat, un helicòpter de Bombers s’ha atansat al lloc dels fets, però ara ja està tornant. De moment, sembla que no hi ha ferits ni afectats.

-Treballem per ampliar informació.