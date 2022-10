“Murmut” de Farrés Brothers i cia, aquest cap de setmana a l’Aurora

El Teatre de l’Aurora programa aquest cap de setmana Murmut de Farrés Brothers i cia., una atractiva proposta de Jordi Palet i Toni Ubach que combina text, objectes i música en viu, sobre la necessitat de protecció en un mar d’inseguretats.

“El món ens regala pors i, a canvi, ens ven seguretats a l’engròs: flotadors, cascos, botiquins, crema solar, cinturons de seguretat, guants, arnesos, alarmes (no anem bé si una alarma ens ha de fer sentir segurs), verges de Lourdes, aigües del Carme. Moltes d’aquestes coses fan més nosa que servei. Moltes només fan que omplir tupervares fins a fer una paret. Ens hi podríem amagar. Per si de cas.”

Murmut barreja a l’escenari els universos creatius de Jordi Palet i Toni Ubach, l’objectual i el musical, per parlar-nos de la necessitat de sentir-nos segurs, contraposada amb la constant sensació d’inseguretat. Ho fan a través dels objectes i el so com a mitjà d’expressió teatral, fent ús de la paraula com un material més, i amb la complicitat d’un creador que sempre ha seduït a la companyia, Xavier Bobés.

Jordi Palet, director i dramaturg de Farrés Brothers i cia., fa d’actor en aquest espectacle. Toni Ubach, il·luminador, hi fa la música. Dos intrusos amb ganes de compartir escenari… des de dins.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Murmut tindran lloc el divendres 28 i el dissabte 29 d’octubre a les 20 h i el diumenge 30 d’octubre a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Octubre/Desembre 2022, que ofereix 4 espectacles per 44 euros amb un 33% de descompte. L’abonament es pot adquirir fins al 28 d’octubre a www.teatreaurora.cat o trucant al 93 805 00 75 els dies laborables.