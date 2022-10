El festival de playback de la gent gran omple l’Ateneu

Aquest dimecres, el Teatre Municipal de l’Ateneu ha acollit la final de la primera edició del Playbackcat. Aquest esdeveniment, organitzat per l’Associació de la Gent Gran d’Igualada, ha estat tot un èxit de participació i d’organització. Tots els participants han coincidit en felicitar per la iniciativa i per l’organització a l’entitat igualadina.

La jornada s’ha iniciat a les deu del matí amb l’arribada i inscripció dels grups finalistes vinguts d’arreu de Catalunya. Aquests eren: el grup Fantasia de Vilanova i la Geltrú, el grup Alfi de Tàrrega, Amics de l’Art de Mollet del Vallès, el grup Playback Torelló de Torelló i el grup Playback Show Montcada i Reixac de Montcada i Reixac. Una vegada inscrits, han pogut conèixer les instal·lacions de l’Ateneu i assajar. Han estat més d’un centenar de persones entre participants i acompanyants. A tots ells l’ajuntament d’Igualada els ha ofert una visita al centre i a Cal Maco abans d’anar a dinar.

L’organització ha repartit els diferents grups en restaurants del centre d’igualada per donar a conèixer l’oferta gastronòmica de la ciutat. A les quatre de la tarda, tots els participants han retornat a l’Ateneu per preparar-se per la gran final. A les cinc de la tarda s’iniciava el Playbackcat, amb l’aforament ple, conduït pel conegut Pep Callau que ha amenitzat tota la cerimònia. Pel que fa al jurat, estava format per la Cristina Queraltó (ballarina, coreògrafa i professora de dansa), Pep Ferrés (actor i director de teatre) i Albert Gàmez (cantant i compositor).

Hi ha hagut un gran nivell per part de tots els grups participants que han fet gaudir a tot el públic assistent. Els membres del jurat van manifestar l’alt nivell de competició i les dificultats a l’hora de valorar, per això han decidit que hi hauria dos segons llocs. Pel que fa la classificació, ha quedat de la següent manera: primer classificat, Playback Torelló, els segons classificats han estat el grup Fantasia i el grup Alfi, en tercera posició Playback show Montcada i Reixac i en quarta posició els Amics de l’art.

S’ha viscut un molt bon ambient durant tot el dia, amb molta companyonia i amistat. L’organització vol agrair a tots els participants, assistents, a l’Ajuntament d’Igualada pel seu suport igual que la Generalitat de Catalunya i a Servisimó, JM Morros, Supermas, Igualada Comerç i a l’Ateneu per la seva col·laboració i patrocini.