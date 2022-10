Emma Vilarasau i Dafnis Balduz protagonitzen “L’oreneta”, diumenge a l’Ateneu

Diumenge 30 d’octubre, a les 18h, arriba a l’escenari del Teatre Municipal Ateneu la peça escrita pel multipremiat Guillem Clua i interpretada magníficament per Emma Vilarasau i Dafnis Balduz, L’oreneta.

La proposta és un drama que explica la història de la senyora Amèlia (Emma Vilarasau), una professora de cant que rep a casa seva un home jove (Dafnis Balduz) que vol millorar la seva tècnica vocal per cantar al memorial de la seva mare morta recentment. Ben aviat es descobreix que la cançó triada, L’oreneta, té un significat especial per als dos personatges, que aniran desgranant detalls del seu passat, marcat per un atemptat terrorista de signe islamista que va patir la ciutat l’any anterior.

Ell vol cantar una cançó que també és especial per a la professora. L’actitud distant i esquerpa d’ella s’anirà estovant davant la insistència de l’alumne i, sobretot, davant les preguntes que aquest comença a fer-li. L’oreneta és una obra que tracta del dolor, del sentiment de culpa, de com les persones mirem de cobrir els blancs que ens queden després d’una pèrdua. Hi ha diverses preguntes que planen sobre aquests personatges: qui té dret a apropiar-se d’un dolor que, a més de ser personal, també és col·lectiu? Hi ha una única manera d’explicar i compartir el dolor?

El muntatge ha assolit un èxit notable durant la seva temporada de gairebé tres mesos a la ciutat comtal, amb funcions amb entrades exhaurides i crítiques favorables que l’han qualificat de “contundent i commovedora” (Pep Vila, Recomana).

Amb L’Oreneta, Clua continua consolidant la seva trajectòria com a autor, que ja compta amb textos com Smiley. Una història d’amor (2012), Smiley. Després de l’amor (2021), Justícia (2019), 73 raons per deixar-te (2015), La pell en flames (2005) o Marburg (2010), entre altres, apart dels seus treballs a cinema i televisió.

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 € i es poden adquirir per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. A part dels descomptes habituals els joves menors de 25 anys poden adquirir l’entrada a 5€ durant aquesta setmana.