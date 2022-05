Mor un motorista en una topada amb un cotxe a Calonge de Segarra

El conductor d’una motocicleta ha mort en un accident de trànsit aquest diumenge a la C-1412a, a l’altura de Calonge de Segarra, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís quan passaven uns minuts de tres quarts d’onze del matí. Per causes que s’estan investigant, va haver-hi una topada entre una motocicleta i un turisme. Com a conseqüència del xoc, va morir el conductor del vehicle de dues rodes, un home de 52 anys i veí de Sant Quirze Safaja. El conductor del turisme va resultar il·lès. Amb aquesta víctima, ja són 65 les persones que han mort aquest any en accident de trànsit a les carreteres catalanes.

