L’Igualada Rigat no aconsegueix el bitllet per Europa en l’últim partit de Ton Baliu

CP VOLTREGÀ 5

IGUALADA RIGAT 3

L’Igualada Rigat ha dit adéu a la temporada. I a Europa. Però, sobretot, a part de la seva història amb el comiat de gent tant estimada com Ton Baliu, Elagi Deitg, Marc Palau, Àlex Cantero, Antoni Esteban “Lodi” i Martí Compte. La derrota a Sant Hipòlit no permetrà dir-los fins aviat amb un tercer partit a Les Comes.

Els igualadins van acabar pagant un mal inici de partit. Els de Francesc Fernández perdien per 4 a 0 al minut 8 i mig de la primera meitat. Després, dos gols de Yeste, el primer caçant un rebot i clavant la bola al pal llarg i el segon en una contra que en Bernat va definir per dalt, va tocar al pal i va acabar dins.

El 4 a 2 donava opcions d’intentar la remuntada. I van tenir oportunitats clares per forçar-la, amb 2 FD de Riba i Tery. A la tercera Yeste va signar el seu hat-trick també des del punt de la FD. Amb el 4 a 3 el partit passava per una jugada aïllada. La va tenir Canal amb una FD que li va aturar Guillem Torrents, que va jugar la segona part enlloc de l’Elagi Deitg. Però el gol no va arribat fins ben bé al final, a falta de 20 segons, quan Teixidó va marcat el 5 a 3, amb l’IHC jugant sense porter.

I així tancava la temporada l’Igualada HC, aconseguint la permanència però sense bitllet per Europa per la propera temporada. I així tancava la seva carrera Ton Baliu, que penja els patins després de més de 25 anys jugant a hoquei.