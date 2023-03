Montse Montaña i Irene Gil repetiran a la llista de Cuadras per a les eleccions

La infermera Montse Montaña i la treballadora social Irene Gil, actuals regidores de l’Ajuntament per Igualada Som-hi, continuaran formant part de la plataforma i formaran part de la llista electoral per les eleccions del 28 de maig.

El candidat a l’alcaldia, Jordi Cuadras, destaca que “després de quatre anys treballant amb elles des de l’oposició, sé que seran unes grans regidores al govern d’Igualada i són imprescindibles en l’equip guanyador que estem fent. Tenen una llarga experiència fora de la política de gestió i coordinació d’equips, un bagatge que posen al servei de la nostra ciutat. A més, representen dos àmbits que afecten directament a la gent com és la Salut i totes les polítiques socials d’atenció a la ciutadania més vulnerable”.

Montse Montaña, provinent de l’espai dels Comuns, és infermera, investigadora i professora a la Universitat de Barcelona. Ha format part de la direcció d’Infermeria de l’Hospital d’Igualada, ha estat cap d’infermeria del Consorci Corporació Parc Taulí de Sabadell i en aquests moments continua exercint d’infermera i també dirigeix la unitat de simulació del Parc Taulí.

Montaña explica que “formar part de la llista electoral d’Igualada Som-hi és un compromís que agafo ple d’il·lusió perquè el proper 28 de maig ha arribat l’hora de guanyar i governar la nostra ciutat. Portem quatre anys fent una oposició útil i fiscalitzadora, amb una gran activitat a l’Ajuntament però també al carrer parlant amb moltíssima gent. La lluita per promoure la participació de l’Ajuntament en la cogovernança del sistema sanitari per tenir un Hospital millor i uns CAP amb tots els serveis i fer de la Salut un àmbit transversal a les polítiques municipals serà una de les prioritats, a més d’ampliar el Milà i Fontanals i l’oferta de Formació Professional i l’ampliació de l’oferta universitària, així com evitar la segregació escolar i l’abandonament escolar”.

Per la seva banda, Irene Gil és treballadora social al Consell Comarcal de l’Anoia i diplomada en Polítiques de Gènere i Igualtat. També ha estat coordinadora del servei de teleassistència de la comarca, coordinadora del Saló de la Infància d’Igualada, dinamitzadora de l’Estiuet i monitora dels habitatges tutelats de la Fundació Àuria.

Gil remarca que “és un honor tornar a acompanyar el Jordi Cuadras a la llista electoral perquè estic convençuda que els propers anys són cabdals pel futur d’Igualada i nosaltres proposem afrontar-los amb totes les polítiques del nostre model de ciutat. L’habitatge serà una de les claus: aquests darrers 12 anys el govern de Junts no ha fet cap habitatge de lloguer assequible, un fet impropi d’un govern que vulgui treballar per la gent i que té com a conseqüència l’increment desorbitat de preus de lloguer que hi ha hagut els darrers anys. Això afecta directament molts joves, famílies o gent gran que tenen enormes dificultats per accedir a una vivenda digna. Revertirem aquesta situació amb una política d’habitatge ambiciosa i útil”.

La continuïtat de Montse Montaña i Irene Gil a l’equip de Jordi Cuadras se sumen als anuncis de les incorporacions de l’arquitecte Salvador Pelfort i el futbolista Anselm Pasquina a la llista d’Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta), amb l’objectiu de configurar un equip “preparat que combini experiència i joventut per guanyar les eleccions municipals del 28 de maig i governar Igualada”.