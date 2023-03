Més de cinc mil persones llegeixen cada dia La Veu i Veuanoia.cat

La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat, es mantenen com els mitjans de comunicació líders a la comarca, amb una alta fidelització dels seus lectors i seguidors, segons conclou el darrer estudi realitzat per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal durant el darrer trimestre de l’any passat. La Veu de l’Anoia, obté una quota de lectors diaris de 5.081 persones entre la seva versió de paper i el web Veuanoia.cat

Així, el 67,1 per cent de la població ha llegit algun cop la publicació impresa La Veu de l’Anoia. Segons les conclusions de l’estudi, en l’última setmana l’han seguit 22.337 persones que li dediquen un temps mitjà d’audiència de 31,5 minuts durant el conjunt de la setmana. Les dades equivalen al 8,2 per cent de share de tota la premsa de paper, comarcal i nacional, que es pot llegir a la comarca.



La incidència de coneixement sobre La Veu de l’Anoia entre la població està molt igualada tant a nivell de sexe com d’edat. Així, un 66,8% de les dones coneixen el mitjà, per un 67,4% dels homes. El tram d’edat entre 35 i 55 anys és el que més ens coneix (69,2%), seguit dels majors de 55 anys (68,6%) i els més joves de 35 (62.9%).

El nostre portal Veuanoia.cat, és conegut pel 28,8 per cent de la població de la comarca. Un total de 1.443,8 usuaris dedicats visitan la web durant més d’un minut en 24 hores. Del global d’Internet rep una mitjana de 1.890 usuaris únics al dia, amb un temps mitjà de 2,1 minuts.

Els lectors de Veuanoia.cat són un 29,3% d’homes per un 28,4% de dones. Per edats, destaca el tram entre 35 i 55 anys (32%), seguit dels menors de 35 anys (29,3%) i els majors de 55 (26,4%). El contingut de La Veu en xarxes socials és seguit per 27.268 seguidors (a finals de 2022), amb el portal Instagram amb més volum de fidelitat.

L’estudi de l’ACPC ha estat realitzat per l’empresa Infortécnica a través de 40.000 entrevistes telefòniques personalitzades geogràficament, sobre 48 publicacions de premsa comarcal de tot el país.