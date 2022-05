Montbui inaugura una Plaça de la Unió completament renovada

Dissabte va ser un dia de gran celebració a la Plaça de la Unió de Vistalegre, amb la celebració de la inauguració oficial de la renovada Plaça de la Unió. Aquest espai lúdic, ubicat en un dels accessos al Nucli Urbà, a tocar del riu Anoia i del camí de Can Lledó, en un dels extrems del barri de Vista Alegre, ha estat remodelat completament, donant compliment així a una reivindicació veïnal de molts anys.

Més de 300 persones van ser presents en l’acte inaugural de la nova Plaça de la Unió, un espai concebut pel lleure intergeneracional, i que ha estat possible després de sis intensos mesos d’obres. A més dels veïns i veïnes del barri Vistalegre, i de Montbui en general, la gran festa d’inauguració va incloure la participació de la colla gegantera “El Xaragall”, amb els gegants de Vistalegre. D’igual manera, el grup local “Els Trobadors de l’Anoia” va amenitzar una matinal festiva i tòrrida, amb una temperatura més pròpia de l’estiu que no pas de la primavera.

Va presentar l’acte la regidoria de Cultura i Festes de Montbui Sara Bergantiño, qui va agrair la presència dels assistents i va recordar la recuperació durant els darrers mesos dels gegants de Vistalegre, un símbol de la imatgeria festiva del barri i del Nucli Urbà.

Durant el torn de parlaments hi han intervenir tant representants del veïnat del barri com també les autoritats. Pels veïns i veïnes va destacar Antonio Portero, qui va agrair en nom dels assistents que “l’alcalde i el seu equip han complert amb el barri i s’ha materialitzat una actuació llargament demanada pels veïns i veïnes”. Com a regidor d’Urbanisme, Adrià Castelltort va assenyalar que “Vistalegre es mereixia que es fes una actuació d’inversió important, estem parlant de 220.000 euros. Vull posar en valor el procés participatiu que es va dur a terme a través de l’associació de veïns. Té molt valor que els veïns col·laborin. Us animo a demanar allò que considereu a l’Ajuntament. És molt important la vostra implicació”.

L’alcalde Jesús Miguel Juárez va remarcar que “hem complert amb una reivindicació històrica dels veïns i veïnes. Pensem que la remodelació ha quedat força bé, li hem donat un canvi radical a aquesta plaça. Ara toca gaudir-la i fer-ne un bon ús entre totes i tots”. Com a alcalde vull donar les gràcies a “totes les persones que heu aportat el vostre granet de sorra de manera contructiva. Ens hi trobareu sempre”. I el batlle va finalitzar va recordar que “el nostre compromís ha estat i és tractar per igual a tots els veïns i veïnes i a totes les parts del nostre municipi”.

La nova Plaça de la Unió

La nova Plaça de la Unió disposa d’una nova pista de futbol sala en un nivell superior. Aquesta zona és de sauló i queda separada respecte al carrer Jaén mitjançant un talús i una grada doble de pedra natural, fent d’element de contenció de terres. A la part superior del talús hi ha una jardinera acompanyant la vorera superior amb arbustiva baixa i arbrat d’alineació nou.

Tot seguit hi ha una zona de terrassa inferior, espai en el qual es situen els nous jocs infantils dins d’un sorral, tot respectant la retícula de moreres i plàtans existents. Aquesta zona també es contempla com a mirador del riu Anoia i la zona fluvial. I, per últim, la zona de connexió amb el Parc Fluvial de l’Anoia. Sense modificar la topografia existent, s’ha pogut anar adequant aquest camí, que dona accés a la plaça per les dues terrasses.