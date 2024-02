Més de seixanta actes a la Conca per commemorar el 8M

Publicitat

Les regidores d’igualtat dels set municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena han presentat el programa d’actes commemoratius del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. L’agenda d’enguany ve carregada amb gairebé una setantena d’actes pensats per visibilitzar i reivindicar el paper de la dona dins la societat, i ha estat elaborada col·lectivament des de les regidories d’igualtat i amb la participació d’entitats de dones, col·lectius feministes i associacions i entitats aliades, sota la coordinació de la Mancomunitat.

Els actes han arrencat aquest passat cap de setmana i s’allargaran durant tot el mes de març. Hi ha tota mena d’activitats gratuïtes i obertes al conjunt de la ciutadania: exposicions, tallers per a joves i infants, xerrades, concerts, monòlegs, espectacles teatrals, taules rodones i concentracions reivindicatives. Les temàtiques de les activitats giren al voltant de la vindicació feminista i dels drets fonamentals, la justícia social i de gènere i l’eradicació de qualsevol forma de discriminació, i ofereixen oportunitats de reflexió i conscienciació, a més de proporcionar espais de trobada i sororitat.

D’entre els actes, destaca la Jornada Nativitat Yarza, que tindrà lloc el 7 de març a les 12h a l’Ateneu Igualada i que enguany comptarà amb la xerrada de “Sexualitat, dret al plaer, porno i violència” de l’advocada penalista Carla Vall Duran, especialitzada en violències sexuals i feminicidis. El mateix 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es faran lectures del Manifest en diferents indrets: a les 12 h a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada, a les 14.30 h a la plaça de l’Ajuntament d’Òdena, a les 19 h a Vilanova del Camí a Can Papasseit. De 9 a 10 h al Pavelló Mestre Vila Vell d’Òdena es farà una classe oberta sobre condicionament físic per a dones i a les sis de la tarda una performance feminista al Claustre de l’Escola Pia. Per acabar el dia es farà un espectacle teatral i el sopar de la dona a La Pobla de Claramunt. A Igualada, dissabte 9, es farà un escape room feminista pels carrers del municipi. Diumenge 10 compta amb diverses propostes de caminades i sortides, així com sessions de cinema. El Servei d’informació i atenció a els dones de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena organitza un grup d’acompanyament a dones que estan travessant una situació de separació o divorci, conduïda per la psicòloga Myrna González. L’advocada Assumpció Perlas farà una conferència sobre aspectes legals a tenir en compte per a les noves organitzacions familiars, arrel de separacions i divorcis.

El programa l’han presentat Carlota Carner Carrer, regidora d’igualtat d’Igualada; Judith Ranz Ramos, de Vilanova del Camí; Coral Vázquez Hontoria, de Santa Margarida de Montbui; Alba Gallardo Solà, regidora d’igualtat d’Òdena; Jessica Maturana García, de la Pobla de Claramunt; Pilar Queralt Canet, de Jorba, i Glòria Saiz Brugués, de Castellolí. Totes elles conviden al conjunt de veïns i veïnes de la Conca d’Òdena a participar activament dels diferents actes programats. L’agenda completa es pot consultar al web www.micod.cat i a les xarxes socials de la Mancomunitat.

L’Agenda d’actes del 8 de març, coordinada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, rep el suport de la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri d’Igualtat del govern espanyol. Les activitats són organitzades pels ajuntaments de la MICOD i també per entitats del territori.

Compartir