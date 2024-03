La 55a Botiga al Carrer va omplir de gent el centre d’Igualada

El dissabte dia 2, els carrers del centre d’Igualada, es varen omplir de gent, amb motiu de la Botiga al Carrer. El temps va acompanyar a una intensa jornada comercial que ha transcorregut amb un ambient familiar i festiu.

El Passeig Verdaguer ha estat una edició més, el centre d’aquest esdeveniment amb una gran participació de comerços i d’activitats. Aquest esdeveniment continua essent un referent en el món del comerç i

sobretot una gran oportunitat i proposta pels comerciants d’Igualada. Anualment se celebra, aquesta activitat comercial, el primer dissabte del mes de març i del mes de setembre, donant cloenda a les rebaixes. Els comerciants estant molt satisfets de la resposta dels ciutadans durant tot el dia.

L’associació de comerciants, Igualada Comerç ha mantingut i potenciat les novetats implantades en les anteriors edicions que van estar molt ben acollides. Pel que fa als comerciants se’ls ofereix la possibilitat de tenir un espai a on se’ls convida a prendre un cafè amb la col·laboració de Vending Martínez, sense haver de marxar de la zona. Pel que fa a la logística, es potencia la senyalització i la imatge, a més de posar a disposició lavabos addicionals. L’organització també situa un espai de punt d’informació durant tota la jornada per atendre tant als comerciants com els visitants. En aquesta edició i en motiu de la 55ena edició, s’han promogut diferents accions de dinamització sortejant cinc xecs regals de 55 euros per consumir en les botigues adherides a Igualada Comerç.

Les activitats programades al voltant de la Botiga al Carrer han complementat una jornada molt participativa (tallers pels més petits per part d’Abacus, i d’Animan’s i punt de venda de samarretes solidàries per part dels Mossos d’Esquadra).

Igualada Comerç fa una valoració molt positiva, a més d’agrair molt sincerament a tots els que d’una manera o altra han fet possible aquesta edició de la Botiga al Carrer. A partir d’ara ja es comença a preparar la següent edició, que serà al setembre.