Reobre la piscina municipal de les Comes d’Igualada

Aquest dissabte 2 de març la piscina de Les Comes ha reobert oficialment les seves portes després de les obres de remodelació que han modernitzat aquesta instal·lació que dona servei a 2.431 usuaris. Les millores, finançades amb fons europeus, han modernitzat les instal·lacions dels vestuaris i permès tirar endavant diverses actuacions per millorar l’accessibilitat del conjunt de l’equipament com ara la col·locació d’una rampa exterior, fer accessibles els vestuaris i les dutxes o la instal·lació d’un ascensor per a poder accedir a les grades. Pel que fa a la millora de la sostenibilitat energètica s’han substituït els tancaments exteriors de fusta que no aïllaven bé, s’ha substituït la il·luminació existent per tecnologia LED i s’ha millorat i fet més eficient el sistema de climatització entre d’altres actuacions.

Els usuaris de la piscina ja han pogut observar diversos canvis funcionals a la instal·lació com per exemple la instal·lació de nou paviment antilliscant, respectuós amb el tacte als peus molls del esportistes, la millora acústica de l’espai amb el revestiment interior de parets i sostres, la creació d’una separació física entre la zona de dutxes i banys respecte la zona dels vestuaris així com l’augment del nombre de dutxes d’ús públic, passant de les 18 existents a 36.

També s’ha canviat la tecnologia de filtratge de l’aigua de la piscina gran que suposen un estalvi de 786.808 litres l’any, aquests filtres nous tenen un poder filtrant més elevat, retenen partícules més petites, estalviant l’ús de químics.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha destacat que la piscina de Les Comes Castells ha explicat que amb aquesta renovació s’ha fet un gran salt endavant “la instal·lació és ara més sostenible i totalment accessible donant, així, una millor resposta a les necessitats dels usuaris: millor climatització, estalvi d’aigua, il·luminació i aïllament”.

En la inauguració hi han participat membres de la directiva del Club Natació Igualada i l’Anoia Club Gimnàstic que han valorat molt positivament el canvi a la piscina. De la mateixa manera la Maria, la usuària més gran de Les Comes i la Ivette, la més petita, han estat presents a la descoberta de la placa.