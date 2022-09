Més de 8.000 infants anoiencs comencen l’escola aquest dilluns

Aquest dilluns els centres escolars d’infantil i primària tornaran a obrir les portes i ho faran per primer cop a principis de setembre. I és que la principal novetat d’enguany és l’avançament del curs escolar, que comportarà també que els de secundària iniciïn l’activitat el 7 de setembre. A més, el curs començarà sense convocatòries de vaga després que els sindicats hagin desconvocat les previstes per al 7 i el 28 de setembre en arribar a un acord amb el Departament sobre la reducció de l’hora lectiva. També és el primer curs que comença plenament en normalitat prepandèmica, sense mascaretes ni grups bombolla. En total, es preveu que més de 8.000 infants anoiencs d’nifantil i primària comencin aquest curs 2022/2023.

Jornada intensiva al setembre

L’avançament del curs va acompanyat de l’establiment de la jornada intensiva durant el setembre. Així, els alumnes tindran horari lectiu de 9 a 13.00 hores, després serà l’espai de migdia i menjador i per completar l’horari fins a les 16.30 hores s’oferirà lleure gratuïtat per a les famílies.

L’anunci de l’avançament del curs va ser el punt d’inflexió que va provocar l’esclat del conflicte amb els sindicats, que van rebutjar una decisió que no s’havia negociat amb ells. Les organitzacions van convocar fins a nou jornades de vaga amb diverses reclamacions, entre les quals la reducció de l’hora lectiva tant a primària com a secundària. El curs va acabar sense acord i amb la convocatòria de dues noves vagues al setembre, aturades que finalment no es faran després que dijous passat s’assolís un acord que comportarà la recuperació de l’horari lectius per als docents a partir del gener del 2023 i la incorporació de 3.500 nous professionals.

Baixada de ràtios i gratuïtat de l’I2

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha insistit que més enllà de l’avançament del calendari aquest serà un curs de novetats. Entre aquestes hi ha la reducció de ràtios a P3 a 20 alumnes. Gairebé un 90% de les escoles públiques tindran aquesta ràtio mentre que seran al voltant del 30% de les concertades, que no hi estan obligades.

També s’establirà per primer cop la gratuïtat per a les famílies del P2 a les escoles bressol. Educació finançarà amb 1.600 euros a les llars d’infants municipals per assumir el cost que fins ara pagaven les famílies i subvencionarà les privades amb 800 euros per infant i curs. En el cas de famílies vulnerables, s’abonaran 800 euros més.

També s’obriran 52 noves escoles rurals, fet que suposarà que 119 municipis amb menys de 2.500 habitants tindran implantat a l’escola el primer cicle d’educació infantil.

D’altra banda, en el marc del desplegament del Decret d’admissió, a través del qual els centres públics rebran 384,6 euros per alumne vulnerable a P3 i 1r d’ESO i 908,11 en el cas dels concertats. Una de les millores introduïdes ha estat en la detecció d’aquest alumnat vulnerable, que ha passat del 7 al 18%, uns 20.709 alumnes.

També serà l’any de la implantació dels nous currículums, tot i que la versió definitiva d’aquests encara no està publicada i això ha generat neguit entre els docents. Aquests currículums caminen cap a una educació més competencial i la previsió d’Educació és que es puguin publicar en les properes setmanes.