Aquest setembre retornen les activitats a la Biblioteca Central

La Biblioteca Central d’Igualada encetarà el mes de setembre amb la inauguració, el dimecres dia 7 a 2/4 de 9 del vespre, de la cinquena PBL (Petita Biblioteca Lliure) de la ciutat, que s’instal·larà als jardins de Cal Badia.

Aquesta caseta de llibres vol servir com a espai d’inter canvi informal de lectures per als veïns la zona i del barri del Sant Crist: tothom qui vulgui pot deixar-hi llibres que ja no li interessin i, alhora, agafar els que hagin deixat altres persones. La instal·lació de PBL a diversos barris s’emmarca dins la commemoració d’Igualada com a Capital de la Cultura Catalana 2022.

El setembre també es reprendran les activitats de continuïtat que es fan durant tot l’any, com les trobades dels diversos clubs de lectura que actualment hi ha en funcionament. De tots aquests hi ha places disponibles al nou Club Farenheit 451 de ciència-­cció i l’English Book Club.

El divendres dia 9, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la presentació del llibre «Covarda, bella, tan salvatge» de l’igualadí Arià Paco. I el divendres dia 16, també a les 7, hi haurà la presentació del llibre «La aventura de conocerme», de Sol Cano Domene, una autora anoienca. El púbic familiar tindrà una nova ocasió de participar als Laboratoris de lectura.

La nova proposta, «Expedició Haughton», es farà el divendres 23 de setembre a les 6 de la tarda per a famílies amb infants a partir de 4 anys. Les places són limitades, així que cal inscriure’s prèviament a la sala infantil. I, fi­nalment, a ­finals de setembre, divendres 30, l’espectacle poètic-musical «Una vela en el mar blau» escalfarà els motors del Mercat de Lletres que es celebrarà l’endemà a la plaça de Cal Font i a la Biblioteca.

Pel que fa a les exposicions durant tot el mes encara es podrà visitar «Bas d’Igualada, estamper». I el Punt dels lectors exposarà els dibuixos i il·lustracions del jove igualadí Adrià Solé Dachs. «L’art que desperta els sentits» és el títol d’aquesta mostra que es podrà veure del 12 de setembre al 2 de novembre.