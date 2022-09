Tres produccions de Farrés Brothers i cia. arriben a Barcelona

Aquesta tardor, la companyia anoienca Farrés Brothers i cia. portarà a Barcelona tres produccions estrenades en el darrer any. Jordi Palet, Pep Farrés i Jordi Farrés celebren poder fer tres temporades a Barcelona, habituats a treballar voltant per Catalunya, Espanya i tot el món. A més, el darrer agost van estrenar la versió en francès de l’espectacle ‘Orbital’ i ara encaren un curs ple de funcions i l’inici d’una nova creació.

‘Quanta, quanta guerra…’, la primera adaptació teatral de la novel·la de Mercè Rodoreda, trepitjarà el Teatre Tantarantana del 15 de setembre al 2 d’octubre. L’espectacle, dirigit per Pep Farrés i interpretat per Biel Rossell i Biel Serena, es podrà veure durant tres setmanes de dijous a diumenge. Una obra sobre la necessitat universal de fugir del niu que arriba a Barcelona després de tenir una gran acollida a diverses ciutats i festivals de Catalunya.

Del 3 al 9 d’octubre, serà el torn de l’espectacle ‘Dins el cau del Tabalet’, que es podrà veure al teatre L’Autèntica. Un conte fràgil com el paper i delicat com les paraules, dirigit per Jordi Palet i interpretat per Pep Farrés i Jordi Farrés. L’obra farà una dotzena de funcions adreçades als més petits de la casa i, més endavant, també farà estada al CosmoCaixa de Barcelona, durant els dies 12, 13, 19 i 20 de novembre.

I per últim, l’espectacle ‘Murmut’, de Palet&Ubach-intrusos, farà estada a la sala barcelonina Dau al Sec entre el 4 i el 6 de novembre. La creació és la suma dels universos creatius de Jordi Palet i Toni Ubach, amb la complicitat de Xavier Bobés. Un espectacle sobre les pors i els objectes dels quals ens envoltem per fer-hi front, per si de cas.

La companyia celebra recuperar l’activitat d’abans de la pandèmia i espera reprendre, també, les gires internacionals que els han dut, d’altres vegades, fins a la Xina.