El Parlament cessa quatre assessors de Borràs, entre ells, un igualadí

La Mesa del Parlament ha decidit cessar quatre dels sis assessors de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, entre ells l’igualadí Pep Elias. En canvi, manté els dos tècnics assessors del gabinet de la Presidència, perquè a partir d’ara facin funcions de secretaria de la Mesa. Es tracta d’una decisió assumida per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, la també igualadina Alba Vergés. Així, es cessen els quatre perfils més polítics i de confiança de Borràs, com el cap de gabinet i el cap de premsa. La decisió ja està presa i comunicada a la Mesa i als afectats, i el cessament, que signarà Vergés, es farà efectiu el 30 de setembre.

Els dos tècnics assessors que continuen faran funcions relacionades amb l’agenda parlamentària, actes institucionals, gestionar la rebuda d’audiències a la cambra, revisar les ordres del dia de la Mesa, i altres tasques a nivell internacional.

En un comunicat del departament de premsa, el Parlament ha informat que, després d’un procés per “identificar les funcions i les necessitats” de la situació, i després de fer entrevistes personals per buscar “l’encaix” dels sis càrrecs de confiança de Borràs, es mantindrà com a personal eventual a dues persones de l’equip al servei de tota la Mesa.

La Mesa del 13 de setembre ja va concloure que buscaria “solucions” per abordar la situació dels sis assessors de Borràs, suspesa dels seus drets i deures com a diputada i presidenta del Parlament. La Mesa va dir que intentaria culminar la resolució “tan aviat com es pugui” però sense fixar terminis.

Fonts presents en aquella reunió de fa 10 dies van assegurar que estaven treballant “per veure quina és la proposta”. Dies abans Vox va proposar que Vergés cessés els sis assessors de Borràs.

El personal eventual està regulat a l’article 39 dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament. És format per les persones que ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d’assessorament especial i els nomena el càrrec institucional de qui depenen. Aquest personal cessa automàticament quan cessa la persona que els ha nomenat o quan aquesta n’acorda el cessament.