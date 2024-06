Masats i Apinas, entre les empreses del Penedès més beneficiades pels fons europeus Next Generation

L’impacte dels fons Next Generation EU, provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), al Penedès puja un total de 166 milions d’euros, a 30 d’abril del 2024. En concret, aquests recursos s’han adjudicat a 786 empreses (el 96% de les quals són pimes), 55 corporacions locals, 4.022 particulars, 44 entitats sense ànim de lucre, 12 centres de recerca i/o formació i 7 entitats del sector públic. En total, 4.927 beneficiaris del Penedès han captat recursos procedents de convocatòries, licitacions o concessions directes, tant de l’Estat com de la Generalitat.

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha donat a conèixer aquestes dades durant una visita al Penedès i ha explicat que es poden trobar al visor interactiu que el Departament d’Economia i Hisenda ha posat a disposició de la ciutadania per facilitar informació actualitzada de l’impacte real dels fons Next Generation a Catalunya. La nova eina, que s’actualitzarà periòdicament, permet consultar com s’han distribuït aquests recursos al territori, en convocatòries, licitacions i concessions directes realitzades tant per la pròpia Generalitat com pel govern espanyol.

Gairebé la meitat de l’import captat per les entitats i particulars del Penedès (45%) s’ha assignat a empreses (74,7 milions), el 33% s’ha adjudicat a corporacions locals (54,9 milions), les entitats sense ànim de lucre han absorbit el 8,5% (14,1 milions) i els centres de recerca, el 2,3% (3,8 milions). Els particulars, amb un total de 16,9 milions, s’emporten el 10% de tots els recursos compromesos la vegueria.

Entre les empreses que han captat fons Next Generation a les comarques del Penedès, informa la Generalitat, destaquen a l’Alt Penedès Ametller Origen Obradors, 9,7 milions per millorar la gestió dels residus i la transformació dels processos al llarg de la cadena de valor del sector agroalimentari; Industrias Bolcar, que destinarà 4,9 milions a reduir el consum de matèries primeres verges; o l’anoienca Masats Transports Generals, que invertirà 4,2 milions en l’adquisició de vehicles d’energies alternatives baixes en carboni.

En el cas de les corporacions locals, cal posar de relleu els 3 milions que rebrà l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per ampliar i millorar la connexió de la infraestructura ciclista municipal; i els 2 milions de l’Ajuntament del Vendrell per renaturalitzar la Riera de la Bisbal i els Torrents del Lluc i Culleré, al seu pas per la zona urbana del municipi del Vendrell.

La Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell compta amb 5 milions per al projecte “Com a casa enlloc!” i, a Igualada, l’Associació de Pares Igualadins de nens i adolescents subdotats (Apinas) rebrà 3,6 milions per construir una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual.