Marcel Casellas visitarà aquest diumenge Santa Maria de Miralles en el darrer concert del Cicle Flueix

Agafant el relleu d’Orpí i Carme, aquest diumenge es duu a terme el darrer concert de la temporada del cicle cultural Flueix a Santa Maria de Miralles.

Coincidint amb l’Aplec del Castell, diumenge a dos quarts de dotze del migdia, aquest municipi de la Vall de Carme rebrà a Marcel Casellas i la Vella Clúndia en un concert de cançons tradicionals catalanes.

Sota la singularitat melòdica de la cançó tradicional catalana de l’artista, les restes romàniques del Castell de Miralles vibraran al ritme de músiques que han sonat segle rere segle. Casellas ha participat en una quarantena de projectes musicals, i és també un dels impulsors de la recuperació de la música tradicional catalana després del franquisme.

Parlant amb el tinent d’alcalde i regidor de Cultura d’Orpí, Josep Llopart, en aquest sentit apunta que “la cultura és el mitjà d’expressió d’un poble i per això, lligat amb el cicle, les institucions públiques hem de treballar per mantenir i potenciar les activitats culturals dels nostres municipis; que en definitiva són les vivències que ens serveixen per continuar sent un poble”.

Una manera de combatre la desruralització

Una de les característiques del món contemporani és la desruralització de diferents municipis; característica que arrossega diverses problemàtiques, entre d’altres al desarrelament que això comporta de tradicions i costums d’un territori. El Cicle Cultural Flueix, va néixer de la mà dels ajuntaments de Santa Maria de Miralles, Orpí i Carme en col·laboració amb Teatre Nu, amb l’objectiu de crear sinergies entre els municipis de la Vall de Carme a través de les arts escèniques, i així establir unes millors comunicacions i ofertes culturals, que poden ser un impuls per lluitar contra la despoblació. D’aquesta manera, Josep Llopart fa palesa la idea que “no podem demanar a la població que no marxi del municipi, si no fem propostes culturals i polítiques interessants que puguin afavorir la vida al poble”. El regidor apunta que “el cicle Flueix va néixer amb l’objectiu d’afavorir el contacte entre els tres municipis de la Vall de la Riera; Carme, Orpí i Santa Maria de Miralles, mirant sempre de treballar amb un seguit de polítiques que permetin concebre la identitat del territori i amb la finalitat última de revitalitzar la vida rural”. Llopart, posa èmfasi en la satisfacció de balanç del cicle en aquest treball conjunt amb la resta de municipis “encara queda feina per fer, però estem satisfets. Tot el que afavoreixi les relacions socials amb propostes interessants, que faci reflexionar i que promogui la cultura i la vida de poble, serà positiu per nosaltres”.

La cultura com a eina pel desenvolupament municipal

Un dels elements cohesionadors i clau per al desenvolupament urbà és la cultura, qui entre altres coses serveix com a eina importantíssima en la integració social, i en el cas de petits nuclis urbans com podrien ser els de la Vall de Carme, pot servir de factor identitari i revolucionari.

En aquest sentit, el regidor explica que a Orpí, per sort, compten amb una comissió de festes potent, transversal i amb ganes de treballar “continuarem treballant per projectar la veu del nostre país en diverses trobades, espectacles i actuacions. Ara mateix estem preparant la Festa Major, i una de les persones que ens acompanyarà és Miquel del Roig; de la mateixa manera que l’any passat van venir Pepet i Marieta de les Terres de l’Ebre”.

Darreres edicions del cicle cultural flueix

Tot i que el concert de Marcel Casellas tanca la primera etapa del cicle, aquest s’engegarà de nou al setembre amb el període de tardor.

Aquesta temporada que deixem enrere, va oferir a mitjans de març a Orpí la producció “Aupa Strings”, i a principis d’abril, Carme va viure el taller de dansa urbana de la companyia cubana The Concept, l’obra “Historia de un Salto”.

Aquestes ofertes culturals han anat dirigides als habitants de la Vall de Carme, que reuneix aproximadament unes mil persones.