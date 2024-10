Martí Gironell encetarà l’agenda de novembre a la Biblioteca Central d’Igualada

Martí Gironell i la seva nova novel·la ambientada a Montserrat, «La muntanya del tresor», serviran per obrir l’agenda d’activitats del mes de novembre a la Biblioteca Central d’Igualada. La presentació tindrà lloc el dimarts 5 de novembre a les 7 de la tarda. Però no serà la única del mes. El dimecres 13 Pere Gomà Roca presentarà el seu llibre «Aquells nens de la guerra: un país i dues realitats: Moià i Sant Guim de Freixenet»”, i el divendres dia 22 Laura Pinyol Puig serà a la Biblioteca per parlar-nos de la seva segona novel·la, «Material sensible», una història complexa amb diverses veus narratives que gira a l’entorn de la maternitat i dels canvis vitals. La resta de presentacions del mes seran «La bici de la Lola», «Fòssil? No, gràcies», de Jaume Josa Pons, i «Reis d’Igualada us volem sempre al costat», d’Eduard Creus Vilarrúbias i Joan Farrés Florensa.

Durant tot el mes de novembre també es podrà visitar l’exposició «El dia a dia en l’època modernista», i coincidint amb això s’ha organitzat la conferència «Les arts gràfiques modernistes», a càrrec de M.Teresa Miret Solé, que tindrà lloc el dijous 7 de novembre a les 7 de la tarda. Una altra proposta interessant serà el taller familiar «Prepara’t per un eclipsi solar», amb motiu de la Setmana de la Ciència. Es farà el dissabte 16 de novembre a les 11 del matí i anirà a càrrec de Joan Compte d’AstroAnoia, que ensenyarà els participants a fabricar una cambra fosca per visualitzar el sol. Per aquest taller cal inscriure’s abans a la sala infantil, ja que les places són limitades. Un segon taller serà el biblioLab «La fàbrica d’històries», adreçat a infants a partir de 6 anys. Tindrà lloc el dissabte 23 de novembre a les 11 i els infants aprendran a inventar històries a partir d’objectes i paraules que faran de desencadenants. Pel que fa a les xerrades, i dins el cicle mensual que organitza l’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia (APPA), José Fernández Aguado parlarà de les sectes i les dinàmiques sectàries, el dimarts dia 19 de novembre a les 7 de la tarda.