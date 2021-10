Marc Solsona (Junts): “A Jorba no ens fa falta més sòl industrial”

El portaveu de Junts a Jorba, Marc Solsona, ha explicat en una entrevista la posició contrària de la seva formació davant la consulta del proper dia 22 respecte la ubicació d’un polígon industrial en el municipi dins del Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena.

Us heu mostrat contraris al Parc Empresarial que hi ha previst a Jorba en el Pla Director. Per què?

En primer lloc, el Pla Director i el Pla Territorial de les comarques Centrals ja marquen aquesta zona com industrial, cosa que el POUM no fa de manera tan definida i ampliada. Per què el POUM aprovat al 2015 posterior al pla director i territorial del 2008-2009 posa un territori diferent com industrial? Per què el POUM que ha de seguir les directrius del pla Territorial i Pla director només marca la zona SUD3 amb menys m3? Això ja vol dir que aquest govern ERC de Jorba ja no veia viable un polígon tan gran.

A Jorba disposem de 10ha de sòl industrial preparades per rebre nous projectes, a més la idea de portar empreses del sector tecnològic no va lligada amb llocs de treball i qualitat, més aviat el contrari i en aquest projecte ningú pot garantir un número de llocs de treball important i menys encara per als veïns de Jorba. És un altre exemple que el Govern ERC de Jorba del Sr. Sánchez fa les coses començant per la teulada, i primer hi hauria d’haver un bon pla urbanístic per saber com volem créixer a Jorba i després un pla industrial adaptat a l’urbanístic, però mai al revés.

Esteu també molt molest amb alcalde David Sánchez. No us agrada el que ha dit en una entrevista recent a La Veu, oi?

Sí, efectivament, i no només nosaltres, tots els grups que hem apostat per fer la consulta (que ha sortit de la pressió de la Plataforma No al polígon i del nostre grup municipal de Junts per Jorba, no era pas una iniciativa del govern ERC que volia tirat pel dret sense consultar), van apostar per una consulta neta sense condicions i ara veiem com, per sorpresa i sense consulta, marca uns percentatges mínims de participació per donar validesa a la mateixa, aprofitant per dir que són quatre que fan soroll sense arguments. Una plataforma de veïns de Jorba i el grup municipal del propi Ajuntament no és suficient? Els veïns de Jorba mereixem una mica més de respecte.

Considereu que el paper que està fent l’Ajuntament de Jorba com a institució és correcte?

No, ni la Mancomunitat tampoc. El govern ERC hauria actuar de manera neutral i defensar els interessos dels veïns, el que no pot ser és que no defensi que el polígon per excel·lència ha de ser el d’Òdena que en seu moment no el van voler, igual que a Vilanova del Camí on també va sortir un NO a la seva consulta i com a resultat de tot plegat ens el volen col·locar a Jorba. La realitat és aquesta.

D’aquest polígon fa molts anys que se’n parla públicament. Per què penseu que ara, de sobte, han sorgit veus contràries?

Les veus surten, com no pot ser d’altra manera, perquè els últims 20 anys han sortit altres opcions que han fracassa: Òdena, Vilanova, Montbui…no volem que ens facin el mateix i veure un polígon buit a Jorba.

Es diu que hi ha empreses ubicades a Jorba que marxaran si no hi ha més sòl industrial. Hi heu parlat? És així?

Tenim metres quadrats per omplir, per requalificar, i a la teva pregunta de si hem parlat amb alguna empresa que marxarà de Jorba, és que sí però el motiu és molt diferent al que indica el grup municipal ERC, marxa per la falta de voluntat de requalificar els terrenys que té al costat i per la manca de sensibilitat cap a ells. És un clar exemple que de terreny en tenim, és manca de voluntat i complicitat. Per altra banda, a la zona industrial de Sant Genís hi tenim dues fàbriques tancades però el sòl és industrial i utilitzable.

Què faríeu vosaltres, per garantir més sòl industrial a Jorba?

A Jorba no ens fa falta més sòl industrial, aquesta és la clau, volem un model de creixement sostenible lligat de la mà de un pla urbanístic.

Teniu coneixement que hi hagi alguna empresa disposada a venir a Jorba ocupant part d’aquest nou polígon?

Des de l’oposició no tenim cap informació, tots el que arriba és molt opac i gens concret, a nivell particular com a oposició nosaltres no som sabedors de cap indústria que hagi donat el sí a venir ni hagi concretat número de llocs de treball per als veïns del nostre municipi. Quants llocs de treball garantits per a veïns de Jorba? Això ningú ho respon.