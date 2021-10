Iniciativa del Consell Comarcal per evitar l’aïllament de la gent gran

El Consell Comarcal de l’Anoia, amb el suport de Diputació de Barcelona i els ajuntaments adherits, han posat en marxa el projecte Anoia Vellesa Activa, que pretén detectar necessitats reals per a poder desenvolupar accions que promoguin un envelliment actiu i un empoderament de les persones grans, contribuint a combatre l’aïllament i la soledat no desitjada.

El projecte compta amb una dinamitzadora de persones grans que dona cobertura als municipis de El Bruc, Calaf, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Orpí i Sant Martí de Tous. Contactarà totes les persones majors de 65 anys, detectant les seves mancances i interessos i, a continuació, es promourà l’organització d’activitats que cobreixin les seves necessitats d’oci, lúdiques i formatives. Aquestes accions es desenvoluparan prioritàriament en equipaments socioculturals i en altres espais informals, promovent en paral·lel el contacte entre la xarxa d’entitats, les relacions intergeneracionals i el dinamisme del municipi.

El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, posa en valor el fet que “el projecte es lidera des d’un ens supramunicipal, facilitant el treball en xarxa, la perspectiva transversal i la igualtat d’oportunitats, la no discriminació per raó d’edat i lloc d’empadronament, així com el desenvolupament de les polítiques d’envelliment actiu acordades des del territori i amb el territori, amb el màxim rigor i homogeneïtzació possibles”.

Es pretén treballar amb i per les persones grans, però també amb els municipis i la xarxa social i de salut, perquè es puguin contemplar també les activitats organitzades com a possible prescripció social, a fi de prevenir situacions de soledat, promovent un envelliment actiu i saludable de forma equitativa a la comarca.

El projecte Anoia Vellesa Activa es va iniciar el passat mes de setembre i s’està implementant satisfactòriament als municipis agrupats, amb voluntat de continuïtat en els propers anys i el propòsit que altres ajuntaments de la comarca també s’hi sumin a partir d’ara.