“Hem de ser responsables i pensar en global. Que les oportunitats vinguin és millor que buscar-les fora”

El proper 24 d’octubre Jorba viurà una consulta popular per conèixer la seva postura sobre el polígon industrial inclòs en el Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena, i al mateix temps sobre el projecte d’un gran parc fotovoltaic previst en el municipi. N’hem parlat amb l’alcalde, David Sánchez (ERC).

Ha convocat una consulta després de la petició de Jorba Reflexiona. Era necessari?

Amb certa sorpresa, va aparèixer aquesta petició, fruit d’un cert xup-xup al municipi. Ho vam estudiar jurídicament i finalment es va entomar aquesta consulta, per a que la ciutadania es pogués expressar. Aquest és un projecte important, que representa un canvi important per al municipi. També ens ha caigut de forma sobtada el projecte d’un parc fotovoltaic, i com que també ho trobem fonamental, l’hem inclòs en la consulta.

Del polígon en qüestió ja se’n parlava fa molts anys. Ens recordem de Santa Bàrbara quan trona?

És cert que ja hi havia un projecte de classificació industrial en tot l’entorn de la recta de Cal Piqué, al costat de l’autovia. Fa molt temps que es treballa i ja hi ha planejament vigent que el considera sòl industrial. Quan fa 14 anys des de la Micod es va crear una oficina de captació d’inversions ja ens vam començar a trobar que totes les demandes que hi havia per part d’empreses no les podíem encabir enlloc. Per això els alcaldes van decidir en el seu moment fer una petició al conseller Rull per fer un Pla Director, que abasti tota la Conca d’Òdena. A Jorba es va posar d’inici tota la peça de Cal Piqué precisament perquè ja hi havia uns treballs previs d’un parc tecnològic. Després va passar a l’anomenat “polígon dels adobers”, però per les necessitats econòmiques del sector no va quallar.

Hi ha demandes, precisament per al polígon de Jorba?

N’hi ha. Hi ha un treball de l’Incasòl i d’Acció, l’agència catalana de captació d’inversions. Això sense tenir en compte les demandes que ens puguin venir de manera directa. En concret, dues indústries que ja són a Jorba m’han fet la petició clara per ampliar. I no tinc res. L’únic que hi ha és la recta de Cal Piqué, que resta pendent d’un tràmit… La resposta és que, si no, marxaran de Jorba per buscar-se una altra ubicació. I això penso que és un drama per a Jorba.

Hi ha qui diu que, per quatre que criden, això s’aturarà. Què pesa més, l’opinió pública o l’opinió publicada?

En la societat actual és cert que dels que criden, depèn del ressò que tenen, s’acaba donant-los més o menys credibilitat. Només cal mirar les xarxes socials. Però aquí hi ha un tema important, que és preguntar-nos si no fem aquesta captació d’inversions, si no procurem des de l’administració a generar llocs de treball, a què ens dedicarem, a la Conca d’Òdena? Portem molts anys perdent trens per uns quants que diuen…. La millor eina que tenim és la democràcia i consultar la ciutadania, comptar-nos i prendre decisions en global.

Cal molta participació.

I tant. Quan em plantejo fer la consulta, és perquè vull que hi hagi molta participació. Si és del 10, o del 20%, sigui quin sigui el resultat, caldrà valorar-ho, perquè serà un resultat esbiaixat. Ha de ser prou representatiu del municipi.

Quan dius això vols dir que detecteu que no hi ha mobilització, en general, al poble?

Hi ha de tot, gent a favor del polígon, perquè si no haurà de marxar a treballar a fora. Hi ha gent que avui ja no treballa a la Conca, sinó al Baix Llobregat, o a Barcelona. Hem de ser responsables i pensar en global, i pensar que si podem fer que les oportunitats vinguin, és millor que anar-les a buscar fora.

El polígon toca també a Igualada, a Ses Oliveres, i a Òdena, a l’Espelt, però allà no poden votar la consulta. Heu valorat això, i el risc que comporti soroll tard o d’hora?

Tu has dit la paraula, soroll. És que en aquest debat hi ha hagut molt soroll. Molts arguments simples, alguns d’ells ratllant la mala fe. Se’ns ha dit especuladors als alcaldes, d’haver actuat a l’esquena de la gent, quan hi ha hagut un procés participatiu. Amb soroll poca cosa productiva es pot fer. S’han de contrastar arguments, conèixer quina és la situació de les empreses de Jorba, la petició de nou sòl industrial i les inversions… Aquesta és la qüestió. I no és només un tema dels alcaldes, hi ha les principals entitats i institucions socioeconòmiques que estan a favor d’aquest projecte.

Hi haurà oportunitats per defensar-se tothom, en el procés de la consulta?

L’objectiu és que la ciutadania pugui estar del tot informada. Als cantons suïssos se’n fan moltes, de consultes, forma part de la seva cultura. Es generen debats cada vegada. En tot aquest tema s’han posat arguments que ratllen el populisme. Els hem d’agafar amb pinces, i explicar el projecte fil per randa, les seves causes, i quina és la seva alternativa. Com generar activitat econòmica per a la Conca que no passi per aquí. El que no pot ser, és el no pel no.