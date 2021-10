Durant els darrers dies han començat les obres de remodelació de la Plaça de la Unió de Vistalegre de Santa Margarida de Montbui. Els treballs van a càrrec de l’empresa Catalana d’Obres del Penedès, per un import de 221.104’12 euros i seran una realitat durant la propera primavera.

L’actuació de remodelació de la Plaça de la Unió suposarà la creació de tres espais. Una primera zona de terrassa superior, la qual es destinarà a una pista de futbol. Aquesta zona està projectada amb paviment de sauló i quedarà separada respecte al carrer Jaén mitjançant un talús i una grada doble de pedra natural, fent d’element de contenció de terres. A la part superior del talús hi haurà una jardinera acompanyant la vorera superior amb arbustiva baixa i arbrat d’alineació nou. Aquest arbrat dona ombra a la zona de grades.

Tot seguit es troba una zona de terrassa inferior, espai en el qual se situen els nous jocs infantils dins d’un sorral, tot respectant la retícula de moreres i plàtans existents. Aquesta zona també es contempla com a mirador del riu Anoia i la zona fluvial.

I, per últim, la zona de connexió amb el Parc Fluvial de l’Anoia. Sense modificar la topografia existent s’adequarà aquest camí, que dona accés a la plaça per les dues terrasses. Com que té un pendent variable i considerable, l’encontre amb la plaça serà mitjançant una cuneta verda contínua. En el punt més baix aquesta cuneta tindrà uns dics de contenció per controlar la caiguda d’aigua. Està projectat amb una nova pavimentació de formigó a l’àcid d’ample m² constant. La resta de camí es pavimenta amb una mescla de tot-u i sauló per evitar reguerons irregulars.

La plaça de la Unió és un dels principals espais de lleure del barri de Vistalegre. Cal recordar que el passat dimecres 29 de setembre l’Ajuntament va organitzar una reunió amb la ciutadania per explicar el projecte, que va ser consensuat amb els veïns i veïnes del barri, a través d’un procés participatiu amb el suport de l’associació veïnal.