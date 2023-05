Marc Castells vol replicar el model verd del Parc Central al Passeig Verdaguer

“Ara és l’hora del Passeig, l’hora de remodelar-lo i de fer-ho amb una mirada fresca, verda, dinàmica, que aprofiti tota la potencialitat que té. L’hora de mimar-lo. Per això aquest serà una dels nostres projectes estratègics si els ciutadans ens fan confiança”. Així ha presentat l’alcaldable de Junts per Igualada, Marc Castells, el projecte de remodelació del Passeig Verdaguer que proposa la formació.

Castells ha explicat que l’objectiu “és donar molt espai al vianant i especialment molt espai al verd”, ja que si bé aquest ja és un vial amb enjardinament i un gran nombre de plataners, Junts per Igualada el vol “encara més verd”, seguint el model que s’ha fet al Parc Central i que ara es vol traslladar al centre de la ciutat, al Passeig.

Un model que destaca per la seva sostenibilitat ja que, tal i com ha explicat Castells “el regarem tot amb aigua freàtica, aquella aigua que corre pel nostre subsòl i que no és potable però sí apta per a regar”. “Ho farem i ho farem bé”, ha assegurat l’alcaldable, qui ha afegit que la remodelació contempla que al passeig “cal fer-hi conviure les noves mobilitats i micromobilitats com són els patinets i les bicicletes, millorant així la seva seguretat”.

La remodelació consistirà en primer lloc “en canviar el paviment, perquè no està a l’alçada del que volem com a ciutat”; en segon, en traslladar el carri bici “a l’espai per on passaven les antigues vies del tren, entre els plataners, perquè sigui un carril ombrívol i tranquil”; en tercer lloc es deixarà tota la part central per als vianants i s’ampliarà la zona verda; i finalment “establirem diversos quioscos en llocs estratègics del passeig, perquè és un espai on hi passa molta gent i perquè en puguin gaudir prenent-hi alguna cosa”.

Remodelació de l’Estació Vella

En tractar-se d’una via que uneix la ciutat d’est a oest i amb dos grans espais a cada punta, Junts per Igualada, vol complementar la remodelació del Passeig amb la remodelació de l’Estació Vella “una plaça massa dura i que no lliga amb el nostre model de ciutat verda” i la de l’Estació Nova “un cop la Generalitat hagi soterrat l’estació i hi puguem fer un ampli espai verd i per al lleure”.

Entenent el passeig com una columna vertebral de la ciutat, Marc Castells també celebra que aquest vial “estigui salpebrat d’equipament públics” com el CAP, la delegació d’Hisenda, el campus universitari, l’Escola de Música o el Servei d’Ocupació de Catalunya. Per això considera imprescindible que “amb els anys el Passeig es consolidi com un dels lloc més bonics de la ciutat, amable i tranquil·la”.

“Els ciutadans ja coneixen com és el Parc Central i com ha beneficiat la ciutat, ara es tracta d’aplicar el mateix model al Passeig, si la gent ens fa confiança”, ha conclòs el candidat de Junts per Igualada. Per Castells, això repercutirà positivament sobre el comerç i reforçarà el Passeig com un espais viu i multi usos: per a vianants, serveis, comerç, per a l’esport, el lleure… sense deixar de ser una de les principals artèries de comunicació de la ciutat.