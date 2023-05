S’acaba una nova edició del Festival d’Orgue de Capellades

Aquest passat diumenge s’ha fet el darrer concert d’aquesta vuitena edició del Festival Internacional d’Orgue de Capellades. Han estat 4 setmanes on el protagonisme ha estat per a l’orgue que, com en anteriors edicions, s’ha combinat amb diferents formats, mostrant així tot el seu potencial, polivalència musical i sonoritat.

En aquesta edició, s’ha pogut gaudir de maridatges musicals singulars combinant la potencia de veu d’un gran baríton amb la delicadesa de la dansa clàssica, l’arranjament de sardanes per a orgue amb el so de la tenora, el flabiol i el tamborí, i el subtil acompanyament d’aquest gran instrument a un cor de veus blanques, que ha fet embadalir a una església pràcticament plena.

La vuitena edició del Festival es tancarà amb els tallers de descoberta de l’orgue de Capellades, a càrrec de l’organista i professors del Conservatori d’Igualada i de l’Escola Municipal de Música “Pau Casals” del Vendrell, Jonatan Carbó, adreçats a alumnes de Primària dels centres escolars de la vila.