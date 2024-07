Marc Bernades, subcampió d’Espanya absolut d’ultres

Marc Bernades, vigent campió, va defensar el seu tro davant els millors especialistes de l’Estat i va liderar una Selecció Catalana que buscava repetir l’èxit de l’edició passada.

Així doncs, el Desafío Somiedo va ser l’escenari aquest dissabte del Campionat d’Espanya Ultra de la FEDME. La cursa asturiana, que celebra la seva desena edició, decidirà els propers campions de l’especialitat, tant a nivell individual com per seleccions autonòmiques. Amb sortida i arribada a la població de Pola de Somiedo, el recorregut es realitzarà sobre un traçat de 70 quilòmetres i 4.100m de desnivell positiu a través del Parque Natural de Somiedo, un lloc d’espectacular bellesa paisatgística que, amb les pluges d’aquestes últimes setmanes, es presenta amb les millors gales per rebre els més de 800 corredors d’aquesta edició.

Malhauradament, el Desafío Somiedo d’aquest 2024 serà recordat per la tràgica notícia de la mort d’un corredor mentre realitzava una de les curses de l’esdeveniment. Es desconeixen les causes que van fer precipitar-se a la zona de la Cresta de los Bígaros, una dels passos més tècnics del recorregut, i serà el metge forense el que dictamini el motiu. Una notícia trista que tenyeix d’amargor el nostre esport. El més sincer suport a la família i amics. En el pla merament esportiu la cursa masculina va ser molt disputada, amb alternances al capdavant. El manxec Jesús Gil fou el dominador durant la primera part de la cursa, amb els catalans Aleix Toda, Julen Calvó i Marc Bernades estalonant-lo juntament amb l’hispano-marroquí Zaid Ait Malek. El tarragoní Julen Calvó (CEM La Cameta Coixa) va ser el més fort en el tram final i es va proclamar campió d’Espanya Ultra amb un temps de 6h53’28”. Mentre que l’atleta internacional anoienc Marc Bernades aconseguia una segona plaça absoluta amb un temps de 6h59’11”. Seguit finalment de Zaid Ait amb un temps de 7h03’54”. Un podi d’altíssim nivell per un campionat d’Espanya. “Estic molt satisfet d’aquest segon lloc, un temps i posició que no esperava. Després de tot lo viscut aquest any, poder lluitar per les 5 primeres posicions era el meu objectiu, però finalment m’he acabat sentint prou bé per poder inclús baixar de les 7h, molt content de veritat”, explica Marc respecte la cursa. L’equip masculí de la FEEC aconseguia endur-se el títol estatal per seleccions autonòmiques. A més, Marc aconseguia una de les 2 places masculines directes que atorgava pel Campionat del Món de Skyrunning que es disputarà al setembre. “Molt content de poder seguir aconseguint una plaça per criteris esportius per ser internacional amb la selecció absoluta”, detallava Marc.

La cursa va ser suspesa abans de que entrés cap corredora femenina a la meta de Pola de Somiedo. Tot i això, es mantindrien les places fins al moment de l’aturada. La basca Oihana Kortazar fou la gran dominadora de principi a fi i seria la virtual guanyadora amb un temps extraoficial de 7h48’38”. La segona plaça seria per la manxega Gemma Arenas i la tercera per a la madrilenya Bárbara Ruiz.