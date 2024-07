Gabriel Faure, protagonista de les Nits Musicals de la Brufaganya

El proper dissabte 13 de juny, tindrà lloc un dels esdeveniments més esperats de les Nits Musicals de la Brufaganya. L’Orfeó Gracienc, una de les entitats corals més antigues i prestigioses de Catalunya, serà l’encarregat d’homenatjar Fauré en el centenari de la seva mort.

Gabriel Fauré, nascut el 1845 i mort el 1924, va ser un dels compositors més influents de la seva època. El programa del concert inclou peces que representen diferents etapes de la seva carrera: “Cantique de Jean Racine” (1866), una obra de joventut plena de fervor i delicadesa; “Madrigal” (1883), una peça íntima escrita en honor al seu amic André Messager; i el “Rèquiem” (1888/1900), una obra que desafia les convencions de les misses de difunts amb un missatge de serenitat i esperança. El “Rèquiem”, amb la seva lluminosa “In paradisum”, serà el punt culminant de la vetllada.

El cor actuarà sota la batuta del prestigiós Pablo Larraz, que ha estat director del Cor de Cambra de la Diputació de Girona i també dirigeix actualment l’Orfeó Català a més de l’Orfeó Gracienc. També és membre de l’equip tècnic de la Federació de Cors Joves de Catalunya.

També hi actuarà el baríton Josep-Ramon Olivé, que ha actuat en auditoris com el Palau de la Música o el Gran Teatre del Liceu on interpreta òperes com Eugène Onegin de Txaikovski, Cossì fan tutte de Mozart o La Traviata de Verdi. També ha actuat en escenaris internacionals com en l’auditori del Museu d’Orsay de Paris entre d’altres.

La soprano Brenda Sara, habitual en cors professionals com el Cor Cererols, Ensemble O Vos Omnes, Cor de Cambra del Palau i la Capella Reial de Catalunya amb Lluís Vilamajó i Jordi Savall en serà la solista.

El pianista serà Álvaro Metzger, nascut a Girona el 1991. Es formà a l’Escolania de Montserrat, al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on obtingué el Premi d’Honor de fi d’estudis d’orgue, i cursà els estudis superiors d’orgue a Holanda. Metzger combina els seus múltiples talents d’organista, pianista i repertorista amb altres disciplines musicals com la composició i la improvisació.

Les Nits Musicals de la Brufaganya ofereixen una oportunitat única per gaudir de música coral de la màxima qualitat en un entorn incomparable. Aquest concert promet ser un dels moments destacats de la temporada, amb una combinació d’interpretacions magistrals i d’obres profundament emocionants. Compra ara una de les poques entrades que queden a través nostre lloc web www.brufaganya.cat . Si en quedés alguna de disponible també la podríeu comprar la mateixa tarda a Sant Magí.

El concert començarà a 2/4 de deu de la nit. A partir de mitja tarda ja es pot anar a la Brufaganya i, si voleu, podeu menjar un berenar-sopar a preus mòdics, tot esperant l’hora. Després del concert, com és usual, l’organització obsequia tothom amb xocolata desfeta amb coca i pa torrat.