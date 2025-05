Escoltem també als empresaris

Ahir a la nit, Santa Margarida de Montbui va ser l’epicentre d’una celebració que transcendeix la mera efemèride. La 25a Nit Empresarial de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) no només va aplegar sis-cents empresaris i empresàries del nostre territori, sinó que va cristal·litzar una realitat que, amb el pas del temps, esdevé més palpable i necessària: la força irrenunciable de la unitat empresarial. “Avançant Units”, el lema d’aquesta edició, simbolitzat per la imatge potent d’un estol d’estornells, és molt més que una frase inspiradora; és un manifest d’intencions i una declaració de principis per al futur de la nostra comarca.

Vint-i-cinc anys de la Nit Empresarial són un quart de segle de trajectòria, de reptes superats, de projectes iniciats i, sobretot, de la construcció d’un teixit empresarial sòlid, arrelat i compromès. La UEA és una patronal nascuda de les empreses del territori i la seva raó de ser són, precisament, les empreses, com a lobby fonamental davant les administracions. La imatge d’aquests sis-cents empresaris units no és només una fotografia, sinó el reflex d’una comunitat que es reconeix, que col·labora i que es projecta cap al futur amb ambició i esperança.

Ser empresari a l’Anoia, com arreu, no és una tasca fàcil. És un acte de valentia, d’arriscar el capital, d’aixecar la persiana cada dia malgrat les incerteses, i de fer-ho amb la il·lusió de crear valor, d’innovar, d’adaptar-se constantment i, crucialment, de generar llocs de treball. Per això, la reivindicació de la figura de l’empresari és pertinent i absolutament necessària. La prosperitat d’una comarca està intrínsecament lligada a la salut i la vitalitat del seu teixit empresarial.

Però aquesta reivindicació no pot quedar-se en la mera declaració d’intencions. Necessitem fets, i els fets passen per eliminar, per exemple, les traves burocràtiques que ofeguen la iniciativa i frenen el creixement, o que la formació professional ha de ser realment adaptada a les necessitats del territori, garantint que els nostres joves tinguin les eines i les habilitats que el nostre teixit productiu realment demana. Sense talent local ben format, la nostra indústria i els nostres serveis perden competitivitat. Escoltem-los.