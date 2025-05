La bioeconomia circular: una oportunitat estratègica per a les empreses de Catalunya

Redacció

La sostenibilitat ha deixat de ser una tendència per convertir-se en una necessitat estratègica en el teixit empresarial català. En aquest context, la bioeconomia circular emergeix com un model econòmic clau per fer front a desafiaments globals com el canvi climàtic, l’escassetat de recursos i la competitivitat empresarial. Aquesta estratègia, basada en l’aprofitament eficient i sostenible dels recursos biològics, obre un ventall d’oportunitats per a les empreses de tots els sectors industrials, especialment en comarques com l’Anoia.

Què és la bioeconomia circular i per què és crucial?

La bioeconomia circular se centra en transformar recursos biològics, com biomassa, residus i subproductes en nous recursos útils promovent cicles productius sostenibles i eficients que generen valor afegit. Aquest enfocament permet a les empreses reduir costos, innovar i enfortir la seva competitivitat en mercats que cada vegada exigeixen més sostenibilitat.

A Catalunya, sectors com el químic, tèxtil, paper, cuir i alimentació tenen un paper destacat i un gran potencial per implementar aquest model. Des de la reutilització de residus agroalimentaris per a bioplàstics fins a l’ús de tèxtils reciclats en moda sostenible, les possibilitats són vastes.

Oportunitats per a les empreses catalanes

Per a les empreses catalanes, la bioeconomia circular no només implica un compromís ètic amb el medi ambient, sinó també avantatges tangibles:

Innovació i diferenciació: Adoptar processos basats en la bioeconomia pot posicionar les empreses com a referents als seus sectors.

Adoptar processos basats en la bioeconomia pot posicionar les empreses com a referents als seus sectors. Estalvi i eficiència: En aprofitar recursos biològics, les empreses poden reduir costos operatius i minimitzar la dependència de matèries primeres externes.

En aprofitar recursos biològics, les empreses poden reduir costos operatius i minimitzar la dependència de matèries primeres externes. Accés a nous mercats: Els productes i serveis sostenibles són cada vegada més demandats tant a escala local com internacional.

Els productes i serveis sostenibles són cada vegada més demandats tant a escala local com internacional. Subvencions i suport institucional: Programes específics com els impulsats per ACCIÓ i altres entitats per donar suport a la transició cap a aquest model.

Una jornada imprescindible per liderar la transformació

Conscients de la importància de sensibilitzar i capacitar les empreses sobre aquesta temàtica, l’Ajuntament de Vilanova del Camí i Leitat, en col·laboració amb la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i la Diputació de Barcelona, organitzen una jornada d’innovació centrada en la bioeconomia circular.

L’esdeveniment, tindrà lloc el proper 27 de maig al Centre d’Innovació Anoia a Vilanova del Camí. A més, Leitat oferirà visites a les seves instal·lacions a Vilanova del Camí. Aquesta serà una oportunitat única per conèixer de primera mà les capacitats del centre tecnològic en bioeconomia circular, amb projectes destacats en la producció de proteïna sostenible com per exemple proteïna d’insecte o microalgues, i en l’upcycling de subproductes agroalimentaris mitjançant estratègies de biorefineria.

La jornada comptarà amb la participació d’actors destacats com el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) i l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), a més d’empreses catalanes que compartiran casos d’èxit reals. Els assistents podran aprendre d’experiències innovadores i connectar amb referents del sector que ja estan liderant aquesta transformació.

Impulsar el canvi des de l’Anoia

Aquesta iniciativa busca posicionar l’Anoia com a territori pioner en l’adopció de la bioeconomia circular. Per a les empreses locals, és una invitació a explorar noves formes de créixer i adaptar-se a les exigències del futur, assegurant la sostenibilitat i la competitivitat en un mercat global.

El camí cap a la bioeconomia no només és una opció intel·ligent per a la indústria catalana, sinó un pas imprescindible per assegurar la seva viabilitat a llarg termini. L’esdeveniment del 27 de maig es presenta com una oportunitat clau perquè les empreses del territori facin el primer pas cap a un model de negoci més eficient, innovador i compromès amb el planeta.