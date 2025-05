Gran desplegament policial a Piera per un intent de baralla entre grups de joves

Aquest 22 de maig, diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, amb al menys dues ARRO, van intervenir en un carrer del centre Piera davant dels avisos que havien rebut del veïnat al respecte de forts crits i aldarulls entre diversos grups de joves. La presència dels agents va evitar la baralla, segons expliquen fonts de la policia. Segons les fonts de la policia catalana consultades per La Veu de l’Anoia, no consta cap denúncia ni cap persona ferida per aquests fets.

Per motius que encara s’investiguen, i que les fonts consultades relacionen amb alguns incidents produïts en dies anteriors, al menys una dotzena de joves es van veure implicats en un intent de baralla, que els agents van evitar.

Alguns d’aquests joves resideixen en un centre de menors tutelats ubicat a la localitat i van ser escortats pels agents fins al mateix centre, segons ha explicat la policia catalana. El fet que es tracti de menors tutelats ha provocat que perfils vinculats a moviments d’ultradreta hagin difós la notícia amb dades que fins ara no han estat contrastades.

L’Ajuntament de Piera, en un comunicat, ha explicat que el dia anterior hi havia hagut incidents fruit d’una discussió en què finalment es va haver d’atendre una persona major d’edat tutelada per la Generalitat, sense que constin ferits greus.

La policia no va trobar armes blanques

Tant l’ajuntament de Piera com les fonts consultades per aquest mitjà no han pogut confirmar que les persones que van protagonitzar els fets portessin armes blanques, tal com han publicat alguns mitjans.

Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta una investigació per esclarir els fets.

L’ajuntament de Piera “fa una crida a la responsabilitat”

Reproduim íntegrament el comunicat de l’Ajuntament de Piera:

L’Ajuntament condemna qualsevol acte de violència o discriminació i fa una crida a la responsabilitat per garantir una informació veraç i respectuosa.

Davant dels fets ocorreguts durant els darrers dies i la difusió d’informacions no contrastades, l’Ajuntament de la Vila de Piera vol manifestar el següent:

És cert que durant les jornades de dimecres i dijous s’han produït diversos aldarulls al centre del municipi, protagonitzats per grups de joves. No obstant això, es vol deixar clar que en cap moment s’ha produït cap incident greu ni violent. Tant la Policia Local com els Mossos d’Esquadra, en el moment de fer públic aquest comunicat, no han rebut cap denúncia relacionada amb aquests fets, ni consta cap persona ferida d’arma blanca o de gravetat. Tampoc es va intervenir cap tipus d’arma blanca ni objecte contundent. Dimecres, després d’una discussió, un jove major d’edat tutelat per la Generalitat de Catalunya va ser agredit i va haver de ser traslladat amb ambulància a un centre sanitari per rebre atenció mèdica. Amb prevenció de possibles incidents, dijous es va desplegar un operatiu conjunt dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. Durant el dispositiu es van detectar diversos grups de joves, entre els quals hi havia menors i menors no acompanyats del centre tutelat per la Generalitat de Catalunya a Piera. Per garantir la seguretat de tothom i prevenir nous incidents, els menors tutelats van ser acompanyats pels Mossos d’Esquadra al centre. La policia de la Generalitat està duent a terme una investigació per esclarir els fets i determinar les responsabilitats corresponents.

L’Ajuntament de la Vila de Piera condemna qualsevol acte de violència o discriminació i fa una crida a la responsabilitat de tots els actors implicats, incloent mitjans de comunicació, per garantir una informació veraç i respectuosa.

Seguirem treballant per la convivència, la cohesió social i la seguretat de totes les persones que viuen al nostre municipi.