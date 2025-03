La Mancomunitat inicia un projecte per impulsar el sector de la construcció de la Conca d’Òdena

Aquest més de març arrenca Construïm Futur, un projecte de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i la Diputació de Barcelona per impulsar el creixement i la transformació tecnològica de les empreses del sector de la construcció de la Conca d’Òdena. El projecte no només ajudarà a les empreses sinó també als treballadors, ja que té l’objectiu de promoure una ocupació de qualitat i millorar les competències laborals de les persones treballadores. En total s’hi destinaran 214.000 euros durant dos anys (des d’ara i fins a finals del 2026), finançats per la Diputació de Barcelona i els set ajuntaments de la Conca en el marc del programa Treball, Talent i Tecnologia.

La primera fase del projecte arrenca ara amb l’anàlisi i diagnòstic del conjunt d’empreses que formen part de la cadena de valor de la construcció a l’Anoia. Una empresa consultora especialitzada entrevistarà les empreses i agents clau per identificar les principals tendències del sector i els reptes i oportunitats que se’n deriven per a les empreses del territori. A partir de les propostes i necessitats de les pròpies empreses es farà el pla d’acció, que s’executarà a partir del mes de juliol de 2025.

Aquest pla d’acció estarà plenament centrat en les necessitats reals de les empreses com ara la falta de personal format per a perfils professionals concrets, la necessitat de tenir una estratègia de sostenibilitat i economia circular per fer productes i solucions mediambientalment responsables, o en la urgència d’innovar tecnològicament, entre d’altres.

La cadena de valor més important de l’Anoia

La cadena de valor de la construcció a la Conca d’Òdena és un sector econòmic de gran rellevància que abasta diverses activitats, des de fabricants de materials de construcció fins a promotores immobiliàries, passant per les empreses de construcció, empreses d’instal·lacions, empreses de serveis a la construcció així com despatxos d’arquitectura i enginyeria especialitzats o empreses d’indústria auxiliar. Segons un estudi realitzat l’any 2021 per l’Ajuntament d’Igualada, aquest sector representa el 17% de l’economia de la comarca de l’Anoia, amb més de 150 empreses, una facturació superior als 370 milions d’euros i més de 1.500 treballadors. Es tracta del sector econòmic més important en nombre d’empreses, volum de facturació i empleats, seguit dels sectors moda i alimentació.

Seguint l’èxit del Packaging

L’anterior projecte dut a terme per la MICOD dins el programa TTT es va centrar en la cadena de valor en el “Packaging i solucions gràfiques per a la comunicació empresarial”. El programa, que va durar dos anys i mig, va ser reconegut com un cas de bones pràctiques de la Diputació de Barcelona i deixa un balanç molt satisfactori entre les empreses del sector, ja que va servir per formar els professionals en temes relacionats amb la innovació digital i la sostenibilitat, i també va ajudar a difondre la importància d’un sector massa desconegut encara al propi territori tot i ser el cinquè sector de la comarca en volum de facturació i llocs de treball.

Treball, Talent i Tecnologia

La tecnologia i la digitalització ja eren necessàries abans de la pandèmia, però el confinament el va accelerar de forma inesperada. Arran d’això, la Diputació de Barcelona va crear el programa “Treball Talent i Tecnologia” (TTT), que forma part del pla de xoc impulsat arran de la crisi provocada per la pandèmia, i que serveix per disminuir la bretxa tecnològica de les persones, millorar les seves oportunitats de trobar feina i facilitar-ne la inserció laboral.