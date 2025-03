L’Hospital Universitari d’Igualada dona una trentena de negatoscopis en desús a centres educatius i entitats socials de l’Anoia

L’Hospital Universitari d’Igualada ha fet el donatiu de prop de 30 negatoscopis a diversos centres educatius i entitats socials de la comarca. Aquests aparells, que tradicionalment s’han utilitzat en l’àmbit sanitari per visualitzar radiografies, poden tenir una nova vida com a taules de llum per a activitats pedagògiques, espais de calma o altres usos lúdics o creatius per a infants i joves. Encara en queden algunes existències i els centres i entitats interessades poden sol·licitar aquests materials a través del mercat d’intercanvi de la Unió Empresarial de l’Anoia.

El Consorci Sanitari de l’Anoia s’adhereix al projecte RMOU

La iniciativa s’emmarca dins del projecte RMOU, al qual s’ha adherit el Consorci Sanitari de l’Anoia, i que promou l’economia circular i la reutilització d’excedents de les empreses per a projectes de finalitat social i pedagògica, beneficiant als centres educatius i formatius de la comarca per tal que també donin una segona vida d’aquests materials, incorporant-los als seus treballs creatius, treballs manuals i activitats diverses. En les darreres setmanes, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha afegit nous materials a la plataforma, com armaris classificadors, caixes petites apiladores i teclats.

El RMOU, sota el paraigua del Centre de Recursos Pedagògics de l’Anoia, la Unió Empresarial de l’Anoia i la Fundació UEA, està vehiculat pel Mercat d’Intercanvi de la UEA fent possible aquest projecte d’economia circular entre les empreses i els centres educatius i formatius de la comarca de l’Anoia. Un projecte que beneficia ambdues parts, empreses i centres, col·laborant de forma conjunta, i contribuint a la reducció de residus i a la reutilització.