La Mancomunitat destinarà 150.000 euros al sector de la construcció en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia”

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena reeditarà el programa “Treball, Talent i Tecnologia” (TTT) que tants bons resultats va donar al sector del Packaging, i aquesta vegada destinarà 150.176 euros a millorar la capacitat productiva i la formació d’una altra cadena de valor: la construcció, que a l’Anoia és el sector econòmic més important en nombre d’empreses, volum de facturació i empleats, seguit dels sectors moda i alimentació.

El projecte, que porta per nom “Construïm Futur” i s’emmarca en el programa TTT de la Diputació de Barcelona, durarà dos anys (des d’ara i fins al 2026) i tindrà una primera fase de diagnòstic amb trobades amb empreses del sector per identificar els seus reptes i oportunitats. D’això se’n derivarà un pla d’acció centrat en les necessitats reals de les empreses, com ara la falta de personal format per a perfils professionals concrets com el d’especialistes en eficiència energètica, la necessitat de tenir una estratègia de sostenibilitat i economia circular per fer productes i solucions mediambientalment responsables, i en la urgència d’innovar tecnològicament (impressió 3D, l’ús de tecnologies com el Building Information Modeling-BIM, etc).

Segons un mapa elaborat l’any 2021 per l’Ajuntament d’Igualada, la cadena de valor de la construcció representa a l’Anoia el 17% de l’economia, i compta amb més de 150 empreses, 370 milions d’euros de facturació i més de 1.500 treballadors. Inclou des de fabricants de materials de construcció fins a promotores, passant per les empreses de construcció, empreses d’instal·lacions, empreses de serveis a la construcció així com despatxos d’arquitectura i enginyeria especialitzats i empreses d’indústria auxiliar de la cadena, que puguin fabricar o prestar serveis de lloguer de maquinària i eines per a aquest àmbit.

Els Gremis, molt satisfets amb el projecte

Des del Gremi de Constructors i Promotors de la comarca de l’Anoia, dedicat a la construcció, rehabilitació i promoció d’habitatges, afirmen que el sector està molt satisfet que el projecte hagi estat subvencionat i es pugui dur a terme. El president del Gremi, Miquel Caro, explica: “aquest projecte ens permetrà visualitzar la realitat i necessitat del sector en tota la seva cadena de valor. Sobretot les mancances tan a nivell de personal a peu d’obra, a nivell tecnològic per poder rendibilitzar els processos, i a nivell de coordinació entre els diferents equips que participen en tots els processos d’obra”. Per la seva banda, el president del Gremi d’Instal·ladors de l’Anoia, Rupert Carvajal i Cantero afirma: “aquest projecte ajudarà a facilitar la formació a tota la Conca d’Òdena i ens afavorirà per compartir mà d’obra, ja que al nostre sector tenim una demanda important de personal qualificat. Creiem que aquest projecte és molt positiu ja que tots hi sortim guanyant”.

El Packaging, un cas d’èxit previ

L’anterior projecte dut a terme per la MICOD dins el programa TTT es va centrar en la cadena de valor en el “Packaging i solucions gràfiques per a la comunicació empresarial”. El programa, que va durar dos anys i mig, ha estat reconegut com un cas de bones pràctiques de la Diputació de Barcelona i deixa un balanç molt satisfactori entre les empreses del sector, ja que va servir per formar els professionals en temes relacionats amb la innovació digital i la sostenibilitat, i també va ajudar a difondre la importància d’un sector massa desconegut encara al propi territori tot i ser el cinquè sector de la comarca en volum de facturació i llocs de treball.

Treball, Talent i Tecnologia

La tecnologia i la digitalització ja eren necessàries abans de la pandèmia, però el confinament el va accelerar de forma inesperada. Arran d’això, la Diputació de Barcelona va crear el programa “Treball Talent i Tecnologia” (TTT), que forma part del pla de xoc impulsat arran de la crisi provocada per la pandèmia, i que serveix per disminuir la bretxa tecnològica de les persones, millorar les seves oportunitats de trobar feina i facilitar-ne la inserció laboral.