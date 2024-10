Dissabte Piera acull el Festival Encontadíssims, ple de rondalles i històries

Aquest 5 d’octubre, Piera es convertirà en el centre de la narració oral amb la primera edició del festival Encontadíssims, una jornada dedicada a la màgia dels contes, les rondalles i les històries compartides a través de la veu i la imaginació, ampliant la visió de la fira de rondalles que es va celebrar l’any

2022.

El festival, que tindrà lloc a la plaça de l’Església, té com a objectiu fomentar l’amor per la literatura en grans i canalla, convertint l’espai públic en un lloc d’intercanvi cultural i creatiu amb una sèrie d’activitats dinàmiques i participatives. Durant tot el dia, des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre, el públic podrà gaudir d’un ampli ventall d’espectacles, tallers i activitats pensats per a totes les edats. També hi seran presents les llibreries locals Llibreria Dalmau i Papereria Fanny. Les persones assistents podran viure espectacles en directe a diversos espais —un d’ells, dedicat a autors/es pierencs/ ques— on es contaran històries que prenen vida a través de la narració oral, la il·lustració en directe i la interacció amb el públic.

A més, hi haurà cabanes de lectura per a la canalla, tallers per a despertar la creativitat i una zona de food trucks.

L’accés al festival serà pel carrer Salvador Claramunt, i es recomana aparcar a la zona del cementiri municipal. Trobareu més informació al web viladepiera.cat/encontadissims