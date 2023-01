L’onada de fred que afecta Catalunya ha fet caure les temperatures aquesta nit i matinada per sota dels 0ºC al conjunt de la comarca de l’Anoia. Així doncs, a l’estació meteorològica d’Òdena s’ha registrat una mínima de 7,5º C durant aquesta passada matinada i la màxima no ha superat els 3º C

Protecció Civil manté l’alerta per onada de fred a gran part de Catalunya i ha reclamat als municipis que informin al CECAT dels espais que tenen habilitats per a acollir les persones que ho necessitin i també que activin els procediments i convenis que disposin per a aquesta situació. Protecció Civil també recomana molta prudència en la mobilitat en cas de trobar gel a la calçada i extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges, garantint sempre una correcte ventilació. De cara a aquest dimarts, alguns mapes preveuen possibiltats de nevades a partir de 200 metres d’altitud, així que no es descarten que se’n puguin produir a l’Anoia.