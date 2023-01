“Sis nits d’agost”, produïda per l’igualadí Paco Poch, s’emporta el Gaudí a millor pel·lícula per a TV

Aquest diumenge a la nit es va celebrar la quinzena edició dels Premis Gaudí, organitzats per l’Acadèmia del Cinema Català. La gran triunfadora de la nit ha estat la pel·lícula de Carla Simón, Alcarràs, que s’ha emportat el guardó a la millor pel·lícula, millor direcció, guió original, direcció de producció i el Premi del Públic.

Els Gaudí, però també han tingut protagonisme igualadí. I és que entre les premiades hi ha hagut Sis nits d’agost, un film produït per l’igualadí Paco Poch i que s’ha emportat l’estatueta a la millor pel·lícula per a televisió. El llargmetratge té a Lluís Maria Xirinacs, religiós, filòsof i activista polític, com a protagonista, en què surt de Barcelona un dilluns d’agost del 2007 camí de la muntanya. Era el dia que complia setanta-cinc anys. Sis dies més tard, un boletaire el troba tirat sobre un prat, mort. Deu anys més tard, la Duna, una escriptora en crisi creativa i personal, busca el sentit últim d’aquesta mort.

‘Suro’ i ‘La maternal’ copen les categories interpretatives

En el capítol d’interpretacions, la gala ha tingut dos noms propis: ‘Suro’ i ‘La maternal’. A més del guardó a millor direcció novella –categoria que s’estrenava aquest any-, l’òpera prima de Mikel Gurrea s’ha emportat el premi a la millor interpretació protagonista femenina per Vicky Luengo i la masculina per Pol López, personatges sobre els quals orbita el film.

De la seva banda, les dues actrius de ‘La maternal’, Ángela Cervantes i Carla Quílez, han marxat a casa amb una estatueta. La primera com a millor actriu secundària i la debutant i joveníssima Carla Quílez, que ja va rebre la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià, ha estrenat la categoria de millor interpretació revelació. Alex Brendemühl s’ha erigit amb el premi a millor actor secundari per ‘Historias para no contar’, del director Cesc Gay.

‘Los renglones torcidos de Dios’, que partia amb vuit nominacions, ha acabat la nit amb dos premis, el de millor vestuari i el de maquillatge i perruqueria. ‘El sostre groc’, la cinta d’Isabel Coixet sobre els abusos a l’Aula de Teatre de Lleida, ha guanyat el Gaudí a millor documental i han recollit les mateixes supervivents amb un públic dempeus, mentre que ‘Tadeo Jones 3. La taula maragda’, d’Enrique Gato, l’única candidata a la categoria, ha pujat a recollir un premi que ja tenia assegurat.

Com a millor film europeu s’ha imposat el film dirigit i escrit per Alauda Ruiz de Azúa i protagonitzat per Laia Costa ‘Cinco lobitos’, una categoria en la qual hi competien ‘La isla de Bergman’, de Mia Hansen-Løve; ‘La peor persona del mundo’, de Joachim Trier; i ‘Petite Maman’, de Céline Sciamma. ‘Girasoles silvestres’, de Jaime Rosales, ha marxat amb les mans buides.

El curtmetratge ‘Harta’, de Júlia de Paz, s’ha emportat l’estatueta de la seva categoria, mentre que ‘Sis nits d’agost’, de Ventura Durall, ha estat distingit amb el premi a millor pel·lícula per a televisió.

Aquest dimarts, estrena de El fred que crema a l’Ateneu



La producció de Films de l’Orient, Red Nose i Arlong Productions, El fred que crema es podrà veure aquest dimarts a l’Ateneu a les 19:30 h. L’estrena del film a la ciutat comptarà amb la presència del director, Santi Trullenque i d’alguns participants del projecte que oferiran una petita conferència.

El fred que crema és un drama històric que ens porta a l’hivern de 1943 quan les conseqüències de la Segona Guerra Mundial arriben als Pirineus. Sara (Greta Fernández) i Antoni (Roger Casamajor), acullen a casa seva una família de jueus que fugen de la persecució nazi. Sara haurà d’afrontar una difícil decisió: obeir a la raó o seguir el que li dicta el cor. El passat i els secrets que la neu ha mantingut enterrats durant anys estan a punt de sortir a la llum…

La pel·lícula opta a 20 candidatures als Premis Goya d’aquest 2023.

L’acte ha estat organitzat per l’Associació d’Igualada per a la UNESCO, entitat amb conveni amb l’Ajuntament d’Igualada.