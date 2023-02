l’IHC juga amb foc i salva el ridícul davant el Vilafranca amb una remuntada

L’Igualada Rigat va jugar dimecres al vespre amb foc, tant que va estar a punt de protagonitzar la sorpresa -i el ridícul- de la setzena jornada de l’OK Lliga davant el cuer Vilafranca. Els del Penedès arribaven a les Comes sense haver guanyat encara cap partit aquesta temporada, i es van arribar a posar 0-3 en el marcador, i després, 2-5, per sorpresa de fins i tot d’ells mateixos. Al final, els igualadins es van posar les piles i van remuntar en una pletòrica recta final, aprofitant-se també dels nervis dels penedessencs. Menys mal. Un partit que ha de servir per a no cometre més errors com aquest.

Els nostres arribaven al partit després d’haver solucionat per la via ràpida els vuitens de final de la WSE Cup, i, com passa amb els partits que es preveuen fàcils, van sortir a les Comes un pèl adormits, deixant fer a un Vilafranca fluixet que es va convertir en un gegant a mida que passaven els minuts. El gol de Villares als nou minuts de joc va pesar com una llosa, i el de Pablo del Río a segons per arribar al descans, una rematada que va fer molt de mal.

A la represa, les coses van tardar molt a posar-se en el seu lloc. Gerard Riba i Uri Llenas van reduir diferències, però els del Penedès, crescuts i inflats, van aprofitar un Joan Vázquez il.luminat per a posar-se més lluny.

Aquí va començar un altre partit. El que s’esperava de l’IHC que estem veient aquesta temporada. Roger Bars va reduir diferències amb una falta directa que era com aigua del cel, i Mats Zilken i Marc Carol van situar l’empat (5-5) a sis minuts del final. El Vilafranca va posar-se cada vegada més nerviós, i de seguida Gerard Riba va firmar la remuntada, deixant un gol de Zilken de falta directa per fer la cirereta d’un pastís dolç… que minuts abans era una trampa amarga.

El proper partit dels igualadins serà diumenge vinent a Lleida, a les 12 del migdia. Els d’Albert Folguera, lluny del què eren les últimes temporades, són novens i venen de perdre 5-1 a la pista del Calafell.

IGUALADA RIGAT, 7 (0+7): Guillem Torrents, Uri Llenas (1), Tety Vives, Roger Bars (1) i Aleix Marimon. També Marc Carol (1), Gerard Riba (2), Nil Cervera i Mats Zilken (2).

VILAFRANCA, 5 (2+3): Jesús Fernández, Roger Martí, Arnau Ribas, Pablo del Rio (1) i Emmanuel Necchi. També Joan Vázquez (2), Marc Palau (1) i Gabriel Villares (1).

Gols: 0-1 Gabriel Villares (9’). 0-2 Pablo del Río (24’). 0-3 Marc Palau (27’). 1-3 Gerard Riba (31’). 2-3 Uri Llenas (31’). 2-4 Joan Vázquez (32’). 2-5 Joan Vázquez (33’). 3-5 Roger Bars (40’, fd). 4-5 Mats Zilken (42’). 5-5 Marc Carol (44’). 6-5 Gerard Riba (45’). 7-5 Mats Zilken (49’, fd).

Arbitres: Gerard Gorina i Aleix Gorina. Blava a Uri Llenas, Arnau Ribas (2), Mats Zilken, Jesús Fernández i Joan Vázquez.