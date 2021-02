Àngels Chacón lamenta els resultats del PDeCAT: “No hem assolit l’objectiu d’entrar al Parlament”

La cap de llista del PDeCAT a les eleccions, la igualadina Àngels Chacón, ha lamentat els resultats del partit als comicis. “No podem estar contents. No hem assolit l’objectiu d’entrar al Parlament”, ha manifestat la candidata en una roda de premsa des de l’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona. L’exconsellera d’Empresa i Coneixement ha lamentat que l’independentisme no estigui “condicionat” per una força “de centre”, però ha assegurat que la política és una “cursa de fons” i que l’espai representat pel partit demòcrata “seguirà existint”. Per altra banda, la candidata ha celebrat la consolidació de la majoria independentista al Parlament i ha lamentat la irrupció de Vox, que “polaritzarà” els debats i “distorsionarà” el contingut.

A dos quarts de dotze de la nit, Chacón ha comparegut entre els aplaudiments dels militants. La candidata ha reconegut que el PDeCAT tenia una “repte difícil” per endavant i “poquíssim temps” per dur-lo a terme. “Hem optat per tenir veu pròpia, però hem anat molt justos”, ha manifestat.

Tot i això, la cap de llista ha assegurat que la formació és un “partit amb projecte”, amb “força” als municipis i amb “veu pròpia” al Congrés dels Diputats. Chacón també ha agraït la “confiança” als més de 75.000 votants del partit i ha assegurat estar “molt orgullosa” d’aquest i de les persones que en formen part.

La candidata ha comparegut davant la premsa per valorar els resultats de les eleccions, acompanyada del president del partit, David Bonvehí; els números dos i tres per la demarcació de Barcelona, Joana Ortega i Marc Castells, respectivament; el diputat Ferran Bel, i el director de campanya, David Font, entre altres.

Bonvehí ha assegurat que el partit ha tingut “la millor candidata” dels comicis, però ha reconegut que “no ha estat suficient” per assolir els objectius marcats. “El partit volia fer-se gran”, ha afirmat.

El president ha anunciat la convocatòria d’una reunió de la direcció executiva nacional aquest dilluns i ha assegurat que durant aquesta setmana els òrgans interns valoraran els resultats de les eleccions i prendran decisions. De totes maneres, ha afirmat que el partit té “ganes de continuar endavant” i “defensar” el projecte.

Després de les intervencions, de poc més de cinc minuts en total, els militants del partit han aplaudit els candidats i s’han acostat a donar-los suport. Durant la nit electoral, l’ambient a la sala de l’Hotel Catalonia Plaza ha estat tens i, després de la compareixença, hi hagut també plors d’alguns dels assistents.