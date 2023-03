L’Igualada Rigat firma un empat a Sant Cugat i dissabte té un partit crucial amb el Noia per no posar més en risc els “play-off”

PHC SANT CUGAT 2

IGUALADA HC RIGAT 2

Darrerament toca patir més del compte. És el que té l’OK Lliga quan s’acosta el final de la competició regular i tothom està nerviós i s’hi juga molt. El mateix va succeir ahir dimecres a Sant Cugat, on l’IHC Rigat va firmar un empat (2-2) amb un gol prodigiós de Gerard Riba a poc menys de nou minuts per al final.

El rival, en plena lluita amb l’Arenys per evitar el descens directe, va collar molt els igualadins i, altra vegada, sort del porter Guillem Torrents, espectacular sobretot a la segona part.

Un gol de Nil Cervera amb un xut potent de mitja distància que va agafar desprevingut el porter local va estrenar el marcador als 16 minuts del partit, i així es va arribar al descans, amb un domini de l’Igualada. A la represa, el Sant Cugat va posar-se les piles i va empatar molt d’hora, i poca estona més tard es posava per davant, aprofitant una superioritat per una blava a Llenas. Amb el 2-1 en el marcador i els del Vallès dominant, Gerard Riba no va poder aprofitar una falta directa, però a nou minuts de la conclusió el mateix jugada va empatar gràcies també a una superioritat.

Els locals haguessin pogut amargar la nit a l’IHC si, a dos minuts del final, Torrents no hagués fer una parada de caràcter quan semblava que la bola se n’anava al fons de la porteria.

L’empat manté l’equip arlequinat a la sisena posició, però amenaçat a un punt per l’Alcoi, a dos pel Caldes i a quatre pel Lleida. Un perill quan manquen només cinc jornades pel final de la lliga regular i per poder garantir-se un lloc en els “play-off” pel títol.

De moment, els nostres tenen aquest dissabte a les Comes (20:30 h) un duel importantíssim i d’alçada davant el Noia Freixenet, cinquè i deu punts per damunt a la classificació. Guanyar-lo seria genial.

Renovat el patrocini amb Aigua de Rigat

Aigua de Rigat i l’Igualada Hoquei Club han renovat el seu conveni de col·laboració per a la temporada 2022- 2023. Aquesta és la cinquena temporada consecutiva, des del 2018, que el club i la companyia d’aigua mantenen aquest acord. La novetat és una beca d’integració pels joves jugadors que no tinguin recursos per poder fer front al pagament de la quota.