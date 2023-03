La Síndica de Greuges va rebre 287 queixes i consultes de l’Anoia el 2022

La Síndica de Greuges de Catalunya va rebre 287 queixes i consultes provinents de l’Anoia l’any passat. En concret, van ser 128 queixes i 159 consultes, que les van formular 237 persones.

Pel que fa a les queixes, se’n van fer fins a 52 de l’àmbit de les polítiques socials (discriminació,, educació, infància i adolescència, salut i serveis socials), 26 en l’àmbit d’administració pública i tributs, 22 per polítiques territorials (habitatge, medi ambients, urbanisme i mobilitat), 25 per motius relacionats amb el Consum, 2 per seguretat ciutadana i justícia i 1 per Llengua i Cultura.

Pel que fa a les consultes, també predominen aquelles referents a polítiques socials, amb 50, seguides de les 36 de consum, les 27 de polítiques territorials, les 25 d’administració pública i tributs, les 6 de seguretat ciutadana i justícia i una de cultura i llengua.

Per municipis, Piera encapçala la taula de queixes i consultes, amb un total de 76, seguida d’Igualada, amb 64 i Vilanova del Camí amb 24.

En aquest enllaç es poden consultar totes les dades de l’informe de la síndica de greuges