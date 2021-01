L’Igualada Rigat acaba la primera volta en llocs de promoció de descens

L’Igualada Rigat segueix sense poder allunyar els seus fantasmes, en paraules de Marc Palau, i aquest dimarts va deixar escapar una bona oportunitat de sumar uns punts molt importants contra un rival directe en la lluita per evitar el descens. Els arlequinats van perdre per 5 a 3 al Municipal de Lloret en un partit en que van arribar a perdre per 5 a 1. Dos gols de Pla i Tety Vives van ajustar el marcador i de fet a falta de 2 minuts l’equip va disposar d’una FD que podria haver propiciat la remuntada. El llançament de Sergi Pla va anar al pal i els punts es van tornar a escapar.

La primera part no va ser gens bona pels igualadins que al descans perdien per 3 a 0. I això que els primer 8 minuts van ser absolutament arlequinats. Però sense gol. El Lloret, en canvi, en va fer tres molt ràpids i van canviar la decoració del partit. El jugador cedit pel Barça, Marc Gonzàlez, va ser un malson a la contra i va fer els dos primers gols. I Plaza ho va rematar, només segons després, desviant un tir llunyà del mateix Gonzàlez. Tot això en només 4 minuts.

Pitjor es van posar les coses a la segona meitat, quan els locals van aconseguir el quart amb una mitja volta de Farré. I això que els arlequinats havien tornat a sortir molt endollats i buscaven el gol que sí que va aconseguir Tety Vives amb un tir potent al primer pal. El 4 a 1 donava esperances però només 24 segons després, un altre cop Marc Gonzàlez i un altre cop a la contra, va fer el 5 a 1, que va acabar sent decisiu.

De tota manera quedaven 12 minuts i els “rigats” ho van intentar. Un altre cop Tety Vives de penal i Sergi Pla van reduir diferències. Entremig va aparèixer l’Elagi aturant una FD a Thiel amb el marcador encara 5 a 2.

Els “rigats” ho van intentar però no va haver-hi manera de fer el quart gol que podria haver obert la porta al miracle. Fins i tot, a falta d’1 minut i 23 segons, els de Linares van disposar d’una FD per 10 faltes del Lloret, però la bola de Sergi Pla no va entrar i la cinquena victòria, o el segon empat, imprescindibles qualsevol dels dos, es van acabar escapant.

Ara els igualadins hauran d’afrontar la segona volta amb només 13 punts i amb la necessitat d’ampliar aquest bagatge, com a mínim amb 6 victòries més, per poder garantir la permanència. I el següent rival serà el líder. El Liceo. A la Corunya. I sense Ton Baliu, que va veure la blava contra el Lloret i complirà cicle.