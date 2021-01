ERC reclama a Marc Castells “que multi els bancs que tenen pisos buits”

Esquerra Republicana torna a reclamar al govern municipal que persegueixi i multi els bancs que tenen pisos buits, tal i com preveu la llei. Actualment l’accés a l’habitatge a Igualada “és un problema greu que sembla no ser una prioritat per l’alcalde”, ha assegurat Enric Conill, “ja que en 10 anys el govern municipal no ha generat ni un sol pis de lloguer accessible a la ciutat”. En aquest sentit Conill recorda que “durant anys hem reclamat al govern que generi pisos d’habitatge social a través d’ajudes per la rehabilitació de pisos buits, però no s’ha fet absolutament res”. De fet, tal i com apuntava el portal immobiliari “FOTOCASA”, Igualada és una de les ciutats on més van pujar els preus del lloguer.

Des d’ERC recorden que “mentre a Igualada no es fan polítiques de rehabilitació per generar pisos de lloguer accessible, en altres ciutats ja s’estan aplicant mesures i ordenances municipals de verificació d’habitatges buits de diferents tipus”. Els republicans posen d’exemple a diversos municipis com Santa Susanna, un municipi de 3.500 habitants que generarà 30 habitatges de lloguer social per a joves. Sant Vicenç de Castellet bonificarà el 50% de l’IBI als habitatges que es destinin a lloguer social. O també altres casos són els dels ajuntaments de Granollers o Cubelles, que han negociat amb la Sareb la cessió de pisos per a destinar-los a habitatge social. Manresa està sancionant amb 60.000 euros els grans tenidors que mantenen pisos buits, Barcelona ha multat amb 315.000 euros el BBVA, el Banc Santander i la Sareb per tenir pisos buits.

Esquerra vol posar en evidència que “el món municipal està fent la feina a molts llocs”, i recorda que el mateix govern municipal d’Igualada “ha incomplert diversos acords del ple en aquesta matèria, com ara l’elaboració d’una diagnosi d’aproximació a la necessitat d’habitatge assequible i de lloguer social, un Pla Local d’Habitatge, l’adhesió al Fons d’habitatges de lloguer destinats a polítiques socials de Catalunya, l’elaboració d’un cens municipal d’habitatges desocupats o l’any 2018 ja es va aprovar una moció que emplaçava al govern a sancionar els bancs i en el darrer ple es va tornar a aprovar”. Els republicans recorden que “fins i tot el darrer informe del Síndic de Greuges remarcava la necessitat del fet que les administracions locals actuessin en matèria d’habitatge de forma urgent,” cosa que asseguren que “tampoc ha succeït.”

El cap de l’oposició i cap de files d’ERC Igualada, Enric Conill, constata una “evident manca de voluntat política del govern igualadí pel que fa a polítiques d’habitatge per a garantir-ne el dret i l’accés dels ciutadans, en especial dels joves i col·lectius més necessitats”. Davant d’aquesta situació, Esquerra proposa sancionar els bancs que tenen pisos buits a la ciutat. De fet, els republicans reconeixen que tenen constància de que el govern ha iniciat, “malgrat els retards”, una avaluació de l’estat d’aquests pisos, tot i això, ara en demanem una acceleració i priorització, “Igualada no pot esperar més”. Finalment, Conill emfatitza que “no podem demanar sacrificis a la ciutadania en plena crisi, i mirar cap a l’altre costat davant els abusos de poder de la banca i els fons voltors. L’alcalde ha de triar, la gent i garantir el dret a l’habitatge, o preservar els privilegis dels bancs”.