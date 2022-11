L’Igualada Femení HCP obté el bitllet per la Final a 4 de la Lliga Catalana

IGUALADA FEMENÍ HCP GRUPO GUZMAN 4

CHP BIGUES 1

L’Igualada Femení Grupo Guzman va superar aquest dissabte al vespre a Les Comes el CHP Bigues i Riells per 4-1, i va classificar-se com a guanyador del seu grup de la lligueta prèvia per disputar la Final a 4 de la Lliga Catalana. L’equip que entrena Carles Marín va certificar el triomf en un excel·lent segon temps, on va recuperar boles en zones de risc i va tenir múltiples ocasions per marcar a la porteria vallesana. Carolina Herrera, amb dos gols i una assistència, va tenir un gran protagonisme en un triomf merescut, i assolit pel joc coral de les igualadines.

El calendari va voler que el partit entre igualadines i vallesanes comencés amb el “morbo” afegit que un empat classificava als dos conjunts per a la Final a 4 de la Lliga Catalana. Lluny de remetre, les hostilitats entre els dos equips es van veure des de l’inici, això sí, amb un joc amb constants pèrdues de bola dels dos rivals, i amb dues porteres com Carla Batlle per les locals i Helena Saldaña per les visitants, que eren autèntics murs. Les visitants van tenir les opcions més clares en aquest període, però tant Carla Batlle com Laia Navarrete aturant doblement un penal van evitar que el Bigues s’avancés en el marcador. Amb 0-0 en el marcador i molt per millorar en els dos equips, es va arribar a la represa.

El segon període va ser molt més vistós, amb un Igualada Femení que va anar a buscar molt més amunt a l’equip vallesà, i fruit d’aquesta predisposició, una bola recuperada per Aida Mas a Gal·la Solé finalitzava amb l’1-0, perfectament executat per la igualadina davant la portera visitant Júlia Vilarrasa (el Bigues va canviar la seva portera en el descans). L’alegria va durar poc a les locals, que, enmig d’una allau de faltes xiulades en contra, arribaven a la desena falta i la capitana del Bigues Marta Borràs transformaria la corresponent directa amb una acció de gran categoria.

El joc continuaria molt emocionant i amb alternatives en ambdues porteries fins que Carolina Herrera, a onze minuts de la conclusió, robaria una bola a mitja pista, encararia la portera del Bigues i la superaria amb un llançament per baix al pal curt de la porteria del conjunt vallesà. Els darrers minuts de partit van deparar un joc de porteria a porteria, amb un Bigues més cansat (amb menys rotació de jugadores). Després que Carla Batlle evités amb una gran aturada el possible 2-2, va arribar el 3-1, fet per Blanca Angrill amb assistència de Carolina Herrera. I pràcticament de forma consecutiva va arribar una tarjeta blava a la visitant Maria Igualada, una falta directa que no poder transformar l’equip igualadí, però sí va marcar aprofitant la superioritat la mateixa Carolina Herrera.

D’aquí fins el final, dues faltes directes i una superioritat més a favor de les locals no aprofitades i gran alegria per a l’Igualada Femení Grupo Guzman, que va classificar-se com a primer del seu grup. El Bigues també es va classificar com a millor segon dels tres grups de la competició. Els dos campions dels altres grups han estat el PHC Sant Cugat (per davant del CP Manlleu) i el CP Voltregà (per davant del CP Fraga)

El 12 i 13 de novembre, Final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda

L’Igualada Femení Grupo Guzman prepararà durant aquesta setmana la seva participació a la Final a 4 de la Lliga Catalana el proper cap de setmana. El proper dissabte a les cinc de la tarda les igualadines jugaran a Santa Perpètua de Mogoda davant el CP Voltregà en una de les semifinals. L’altra semifinal enfrontarà el PHC Sant Cugat i CHP Bigues. Els dos equips guanyadors disputaran la gran final el proper diumenge, també a la pista vallesana.