Els restauradors de l’Anoia s’oposen al tancament de bars i restaurants

Les mesures que va anunciar ahir dimecres al govern de la Generalitat per aturar la propagació del coronavirus afectaran a molts sectors, però un dels que més se’n ressentirà serà el de la restauració. En aquest sentit, la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT) i el Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia s’oposen fermament al tancament d’activitat proposat, ja que “es produiran pèrdues irreparables pel sector, ja molt tocat no només durant la pandèmia, sinó abans d’ella, i conseqüències en d’altres sectors lligats a la restauració, com és el sector agroalimentari”.

Davant aquest tancament, les entitats reclamem que les mesures compensatòries anunciades pel Govern “s’implementin de manera urgent, de la mateixa manera que estan fent altres països del nostre entorn”. Anuncien que no volen línies de finançament, ICO o ICF; no volen més endeutament, sinó que reclamen ajuts directes, el rescat del sector.

En quant a la tramitació dels ERTE impeditius, que són els que el sector haurà de demanar amb aquesta resolució, demanen al Govern de la Generalitat que implementi les mesures necessàries perquè no es repeteixin els problemes succeïts al mes de març, i que faci les gestions necessàries amb el SEPE per tal que els treballadors cobrin les seves prestacions des del primer dia.

Des de les organitzacions creuen que “es pot garantir la continuïtat econòmica amb les màximes mesures de prevenció i seguretat per a la salut de les persones, com hem estat fent fins ara. Els focus de contagis no s’estan produint principalment en l’àmbit laboral o empresarial i demanem que s’estableixin altres mesures i campanyes de conscienciació entre la ciutadania per disminuir l’activitat social, que és on veritablement s’està ocasionant la transmissió del virus”.

Segons dades del darrer informe de PIMEC que es presentarà ens els pròxims dies, un 18,7% de les pimes i autònoms de Catalunya s’ha plantejat tancar definitivament l’empresa. Aquesta xifra, creuen des de FIHRT, “es veurà incrementada després de la darrera decisió del Govern de la Generalitat”.