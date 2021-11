Les places de l’Anoia s’omplen com a mostra de rebuig a l’agressió sexual d’Igualada

Després de l’agressió sexual que va patir una jove de 16 anys de Masquefa la matinada de diumenge a dilluns, aquest dimecres vespre s’han convocat concentracions de rebuig a aquests fets a tots els municipis de Catalunya. Una de les concentracions més multitudinàries s’ha produït a la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada, que s’ha omplert i on diverses organitzacions feministes han llegit un comunicat de condemna i demanant més suport, ajuda i protecció per a les dones enfront de la violència masclista.

Altres ciutats i pobles de l’Anoia, com Piera, Montbui o Vilanova del Camí també han agrupat nombrosos veïns a les seves places, així com la resta de pobles i ciutats de Catalunya, també a Barcelona.

Comunicat conjunts dels partits polítics d’Igualada condemnant els fets

Els grups municipals que formen l’Ajuntament d’Igualada han emès un comunicat conjunt en què condemnen l’agressió de la jove de 16 anys, al polígon de Les Comes. En el text, mostren el seu “escalf i suport incondicional” a la víctima i a la seva família, i es mostren confiats que la investigació oberta pels Mossos d’Esquadra porti a la detenció dels autors de l’agressió i “se’n derivin totes les responsabilitats i conseqüències penals”. En aquest sentit, l’Ajuntament assegura que continuarà impulsant polítiques que promoguin que les dones puguin viure “de forma segura en tot moment i situació”. De moment, els autors de l’agressió continuen sense ser detinguts.

Concentració també a Masquefa, municipi on viu la jove

Més de 250 persones s’han concentrat davant l’ajuntament de Masquefa. Amb un minut de silenci, veïns i amics de la víctima han mostrat aquest dimecres el seu rebuig a uns fets que han deixat el municipi colpit, segons ha destacat l’alcalde, Xavier Boquete. “Tot el poble ens sentim agredit”, ha afirmat, tot fent una crida a “acabar amb la gran xacra de la violència masclista”.

Mentrestant, els Mossos d’Esquadra mantenen oberta una investigació per esclarir l’agressió i identificar l’autor o autors. Els fets van passar de matinada al polígon Les Comes d’Igualada, després que la jove sortís d’una discoteca.

Amb el minut de silenci, el municipi ha manifestat el seu rebuig unànime als fets ocorreguts la matinada de dilluns a Igualada. “Ens reunim per dir prou a les violacions, a les agressions físiques, al maltractament emocional, a la desigualtat per raó de gènere, sexe o identitat”, ha asseverat Boquete amb el manifest llegit davant la Casa de la Vila.

L’alcalde ha afirmat que “les agressions sexuals són una desgraciada realitat que mai és llunyana” i ha recalcat que “implica i afecta tothom”. Sota un escrupolós silenci, el manifest s’ha llegir en un acte que ha reunit nombrosos veïns del municipi. També hi era el professorat de l’Institut de Masquefa i bona part de l’alumnat de Batxillerat, companys de la víctima.

En declaracions posteriors a la premsa, l’alcalde ha explicat que “tot el poble necessita canalitzar la ràbia i impotència davant l’agressió a una veïna”. En aquest sentit, ha detallat que el consistori i el Departament d’Educació han activat diversos recursos per oferir suport psicològic especial a tota la comunitat educativa del municipi. “Volem oferir el màxim acompanyament possible a tothom que se sent malament davant aquests fets”, ha insistit.

Investigació oberta

Mentrestant, els Mossos d’Esquadra continuen investigant els fets ocorreguts la matinada de diumenge a dilluns al polígon industrial Les Comes d’Igualada. Segons el relat de la família de la víctima recollit per diversos mitjans de comunicació, la menor va ser agredida quan es dirigia a l’estació de tren després d’haver sortit de festa amb motiu de la Castanyada i Halloween. La noia va ser traslladada inicialment a l’Hospital d’Igualada i després a Sant Joan de Déu a Barcelona, on resta ingressada.

Fonts policials assenyalen que els investigadors treballen amb totes les hipòtesis obertes. Els agents estudien la possibilitat que hi hagués un sol agressor però no descarten que a la noia l’assaltés més d’una persona.